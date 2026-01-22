台中組織升級三箭齊發 打造幸福宜居國際城

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】為整合城市發展動能、提升市政治理效能，台中市政府以前瞻治理為核心，持續檢討並優化組織架構，強化跨局處協作，打造具韌性、行動力與專業力的高效能團隊。市府人事處近年相繼成立數位發展局、台中市立美術館及捷運工程局三大關鍵組織，回應城市快速成長與多元需求，全面提升市民生活品質與城市競爭力，展現台中邁向幸福宜居之都的治理決心。

▲台中綠美圖由_SANAA_事務所妹島和世與西澤立衛設計之國際級文化地標。

在人事處統籌規劃下，市府率先完成數位治理布局。設置數位發展局、推動智慧政府與數位基礎建設，正是市長盧秀燕競選連任的重要政見之一，並已逐步兌現。市府於111年12月25日將原隸屬研考會的二級機關「資訊中心」改制為一級機關，並於114年更名為「數位發展局」，專責推動智慧市政與數位轉型。其核心成果「台中通」數位市民平台，已整合跨局處超過2,600項市政與生活服務，下載量突破300萬人次，成功實踐「數位力就是城市競爭力」的治理理念，讓市政服務更便捷、透明且貼近民眾需求。

在人文與文化治理方面，人事處指出，台中素有文化城美譽，市府積極以文化治理豐富城市內涵。台中市立美術館於112年10月完成組織法制，113年3月正式啟動營運，宣告台中藝術發展邁入新里程碑；114年12月13日，結合市立美術館與市立圖書館的「台中綠美圖」正式開幕，不僅補齊台中長年缺乏市立美術館與總圖書館的城市拼圖，更入選「全球年度最值得參觀的七座美術館」之一，象徵台中以文化之名走向國際，讓藝術與閱讀走進市民日常，打造名副其實的文化藝術書香城市。

在重大建設與交通治理方面，人事處進一步表示，隨著台中人口於113年突破285萬人，捷運建設成為市政發展關鍵。市府積極向中央爭取人力支持，於113年8月獲行政院核准增置編制，並於114年1月1日成立第31個一級機關「捷運工程局」，分三年逐步補實工程、規劃與管理等專業人力，為台中捷運建設揭開新篇章。盧秀燕上任以來秉持「完不了工的要完工、開不了工的要開工」理念，捷運綠線已順利通車，藍線即將於115年動工，未來由捷運工程局同步推進七條捷運路線，透過「七線齊發」加速捷運路網成形，邁向智慧交通新時代。

人事處說明，相關組織設置與員額調整，皆經整體功能、業務量能、人力需求與財政影響的通盤評估，並透過跨機關協調及中央核定程序完成。市府也感謝台中市議會及中央主管機關行政院（人事行政總處）、考試院（銓敘部）的支持與協助，讓組織調整得以順利推動。

人事處長陳月春表示，城市治理必須與時俱進，盧市長常強調「一座城市的力量，來自每一個家庭的笑容」，市府團隊始終以「市民就是家人」為出發點，回應城市發展所需。未來將持續滾動檢討組織與人力配置，強化治理效能，讓台中在宜居、宜業、宜遊的基礎上，穩健邁向國際城市行列。