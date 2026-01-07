台中經典美味又少1家！20年「超人氣便當店」租約到期…2/13正式停業

記者吳泊萱／台中報導

台中超人氣便當店「厚燒日法式烤肉餐盒」，即將於2月13日歇業。（圖／翻攝google maps）

台中的經典美味又要少一家！位於西區五權五街的超人氣便當店「厚燒日法式烤肉餐盒」，因用料實在又美味，被譽為「台中前3名便當店」，在地飄香近20年，擄獲無數饕客的味蕾，但近期店家突然貼出停業公告，表示因租約到期等因素，決定在2月13日停止營業。消息曝光後也讓許多老饕直言是「2026第一個悲傷消息」，還有人大喊「要趁歇業前吃爆」！

位於台中西區五權五街的「厚燒日法式烤肉餐盒」，主打日式、法式主菜，排餐便當價格從120元至170元不等，經典品項包含烤豬排、烤雞排、雙拼及烤雞腿、烤魚等餐盒，因用料實在又美味，擄獲許多饕客的心，成為超人氣便當店，每逢用餐時段就大排長龍，也被饕客們譽為是「台中前3名便當店」。

台中超人氣便當店「厚燒日法式烤肉餐盒」，即將於2月13日歇業。（圖／翻攝畫面）

但近日店家突然張貼停業公告，感謝顧客長期對便當店的支持與愛護，因租約到期等相關因素，「厚燒日法式烤肉餐盒」將在2026年2月13日正式停止營業。

店家感性表示，這20年來能為大家提供美味溫飽的便當是他們最大的榮幸，並衷心感謝每一位顧客一直以來的陪伴與肯定，在停業前會秉持一貫用心，提供優質餐點服務，並對停業造成不便，請顧客見諒。

消息曝光後也讓饕客們萬分不捨，許多人表示「這家便當店從小吃到大，口味都沒什麼變，用料豐富又營養」，這麼好吃的便當店要停業，真的非常可惜，要趁歇業前多吃幾次；還有人崩潰表示，這是「2026第一個悲傷消息」。

