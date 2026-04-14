台中經濟驚現「旱澇不均」 施志昌轟：政府發債 200 億恐壓垮傳產資金鏈

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市議員施志昌與林祈烽針對台中產業面臨的「資金大旱」發出嚴正警告。 圖：施志昌/提供

[Newtalk新聞] 台中市議會今（14）日進行財經業務質詢，市議員施志昌與林祈烽針對台中產業面臨的「資金大旱」發出嚴正警告。施志昌直指，在市長盧秀燕赴美招商的風光背後，台中經濟正陷入「一邊大旱，一邊淹大水」的極端困境：高科技與 AI 產業資金過剩，傳統工具機與中小企業卻面臨史上最嚴峻的籌資排擠。

施志昌分析，台中的經濟基石——中小企業，目前正受到三股力量的夾擊，導致資金鏈岌岌可危：

全球科技吸金效應：隨著 AI 浪潮湧現，銀行為控管風險，銀彈優先供應半導體與科技新貴，導致傳統產業的信貸額度被大幅壓縮。ESG 金融門檻：大企業具備海外籌資能力，但台中數萬家中小企業僅能依賴本地銀行，卻常因缺乏「碳盤查」與 ESG 數據而遭到銀行刁難。市府發債搶錢：市府預計發行共 200 億元建設公債（其中財政局計畫發行 60 億元），因公債具零風險特性，銀行勢必優先認購，進一步擠掉原本屬於中小企業的放款額度。施志昌痛批，市府此舉無異於「與民搶錢」，是在扯台中產業後腿。

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為化解傳產倒閉危機，施志昌於質詢中向經發局與財政局提出三項具體訴求：建立「融資補償機制」：市府發債吸走多少資金，就應對等編列預算作為「中小企業融資專案保證」，確保傳產不被抽銀根。補助「綠色融資」先行經費：由市府專案補助中小企業進行初步碳盤查，協助其跨過綠色金融門檻。介入「金融歧視」：經發局應主動與金融機構溝通，在產業轉型陣痛期，嚴禁銀行「雨天收傘」。

針對質詢，財政局長游麗玲說明，資金來源除了銀行業，還包括證券、保險及票券業等多樣管道。經發局長張峯源則表示，受關稅與產業環境影響，中央已編列 8100 億元預算，目前中小企業若有融資需求，透過台中市政府轉介至中央管道處理速度會較快。

施志昌強調，台中的偉大在於數萬家埋頭苦幹的「黑手仔工廠」，市府不應只追求亮眼的招商數據，卻無視在地傳產的枯竭與哀鳴。他呼籲市府必須成為中小企業的後盾，而非資金市場的掠奪者。

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