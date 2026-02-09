台中綠營派系大集合 何欣純高喊：台中隊不分派系團結一致

民進黨台中市長參選人何欣純（右五）9日赴豐原區出席民進黨2026台中市議員提名初選聯合登記，集結地方新潮流、英系、正國會等人相挺。（温予菱攝）

眾人齊聚合照。（温予菱攝）

2026縣市首長議員選舉年底登場，民進黨台中市派系9日齊聚一堂與綠營市長參選人何欣純合體助陣。何欣純表示，綠營已定尊她參選，自己這隻母雞也願意領導、帶領所有小雞，跟大家一起深耕台中、地方，今天看到很多參選人登記，也象徵台中隊不分系統、派系團結一致，為這次一定可以贏回台中的重要基石。

何欣純今赴豐原區出席民進黨2026台中市議員提名初選聯合登記，不過會前1小時適逢新潮流推出13位市議員、英系8位市議員角逐人選登記，對此正國會市議員周永鴻等人也悄悄現身與何欣純合體，此外英系召集人莊瑞雄、綠委王世堅今也先身相挺，可謂是綠營派系大集合。

何欣純也提及，昨天日本國會大選，首相高市早苗壓倒性為自民黨贏得315個國會席次，直言高市對全日本人講很清楚，要領帶日本走向何方，堅決負責任的態度，也讓自民黨獲得勝利；何稱，台中失落8年，市民看到得是一個不敢做決定、扛責任的市長，讓市政停滯不前，所以她願意承擔責任，並向市民承諾，會為市政做對的決定。

莊瑞雄說，英系此次集結呈現「老幹新枝」並進，資深者熟悉市政運作，新世代則具備戰鬥力，團結合作是選戰關鍵，英系將全力輔選何欣純，為城市提出更清楚的發展方向。

王世堅表示，「台中英」是一支已成形的生力軍，長期深耕議會與地方，累積市民信任，是民進黨重返台中執政的重要關鍵，也肯定新世代候選人具備地方歷練與即戰力，強調初選後只要持續團結，勝選可期，將為台中打造更好的城市未來。

此外，今天上午登記新潮流包含有現任議員王立任、林祈烽、林德宇、張玉嬿、曾威、黃守達、楊典忠、鄭功進、施志昌、謝志忠、前議員南屯選區張耀中、新人陳信秀及詹智翔齊喊「新火相傳、轟不讓」；英系則有現任市議員蕭隆澤、陳淑華、謝家宜、陳俞融、陳雅惠、張芬郁、新人吳中源、蔡怡萱齊聲「台中英世代、創造欣未來」。

