台中綠美圖工作服都極講究 量身打造行走的文化風景

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】國際級全新文化地標「台中綠美圖」於去年12月正式開館，作為結合藝術與閱讀的公共文化場域，館方攜手國際時裝品牌APUJAN創意總監詹朴，量身打造綠美圖專屬工作服。服裝設計以綠美圖建築的灰白色基調為核心，結合美術館與圖書館共構、跨域與流動的概念，形塑兼具識別性與整體感的服裝語彙，不僅具備清楚的服務識別功能，也回應場館空間特色，延伸綠美圖品牌精神。

▲圖書館制服以深灰為主調，展現沉穩簡潔且具辨識度的風格。

為使設計更貼近館員實際工作需求，設計團隊於創作過程中與美術館及圖書館館員進行多次需求訪談，兼顧服務識別與專業形象，並回應兩館在穿著上的功能差異。設計團隊運用不同深淺的灰色與極簡線條，結合綠美圖視覺識別系統，試圖以服裝打破傳統制服與場域間的界線，詮釋綠美圖跨域、流動的精神。

其中，美術館工作服上半身以藍色不規則墨流色塊點綴，象徵藝術創作的自由流動；圖書館制服則以深灰為主調，於口袋與袖口加入深藍跳色，展現沉穩簡潔且具辨識度的風格。

臺中市立美術館館長賴依欣表示，工作服設計融入館舍元素與概念巧思，兼顧實用性與美感，不僅呼應建築空間的乾淨調性，藍色不規則剪裁也讓館員與志工在行走之間，如同流動於空間中的色彩筆觸，向觀眾傳遞與藝術相遇的美好期待，同時提升服務識別度。臺中市立圖書館館長曾惠君則指出，圖書館制服以深色基調與俐落線條展現專業與優雅，兼顧美感與機能性，也映照出閱讀場域所蘊含的沉靜氛圍。

市府文化局補充，設計師詹朴擅長以服裝作品訴說故事，自2013年起每季皆於倫敦時裝週發表新作，並曾為多個國際品牌及館舍設計具鮮明特色的工作服。此次以跨界視角提煉美術館與圖書館的獨特氣質，結合建築淺灰色基調，將書本與繪畫的線條轉化為服裝語彙，期望透過簡潔而沉穩的設計，營造友善、包容的服務氛圍，讓館員與志工在日常工作中自然展現場館精神。