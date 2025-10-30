台中綠美圖攜手建築師公會 共推「建築知識共享」計畫

臺中市立圖書館及臺中市立美術館與臺中市建築師公會合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中綠美圖將於12月13日盛大開館，成為全台首座圖書館與美術館共構的文化新地標。台中市立圖書館與台中市立美術館今（30）日與台中市建築師公會正式簽署合作協議書，攜手推動「建築知識共享」計畫，期望以綠美圖的開館為契機，開啟市民探索建築美學與城市文化的新篇章。

市府文化局長陳佳君表示，綠美圖本身就是一座「可被閱讀的建築」，由普立茲克建築獎得主妹島和世與西澤立衛共同設計，呈現「開放、透明、流動」的理念，融合美術館的靜謐與圖書館的溫度，打造一座可呼吸的文化建築。此次與建築師公會的合作，將以綠美圖為核心基地，推出系列講座、建築導覽與教育推廣活動，讓民眾從閱讀、觀展到生活經驗中，體會建築之美，理解空間背後的設計精神。

臺中市立圖書館及臺中市立美術館與臺中市建築師公會簽署合作協議書。（圖/記者廖妙茜拍攝）

建築師公會理事長表示，建築師公會是市府的合作夥伴，在社會參與的部份持續努力，透過合作希望將建築專業融入市民日常，讓更多人理解設計背後的思考與情感，從中培養台中市民的美學素養與文化底蘊，讓城市更具人文溫度。

文化局指出，建築師公會自七年前起即與中市圖溪西分館合作，成立「CC建築館」主題專區，長期推動「建築師到館說故事」、「親子共畫建築風景」及「建築手繪營」等活動，並捐贈建築專書與期刊，豐富館藏內容，讓建築美學走入日常閱讀，為此次跨館合作奠定堅實基礎。

臺中綠美圖與臺中市建築師公會簽署合作協議書大合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

文化局說明，建築是城市文化的重要載體，而綠美圖的誕生，正象徵台中在文化建設上邁入新里程。未來雙方將以「建築知識共享」為主軸，美術館推動「建築入校」計畫，圖書館舉辦專業導覽與系列講座，深化閱讀與建築的融合，讓市民在閱讀中理解空間，在生活中感受美學，進一步厚植台中城市的文化高度與創造力。

中市圖補充，綠美圖即日起至11月16日試營運，率先開放兒童閱覽區、青少年閱覽區等空間。歡迎市民前來探索這座結合自然、藝術與知識的世界級閱讀地標。