「數位光境」數位服務，也整合多元數位資源與高階設備，打造市民創客基地





台中綠美圖今（13）日正式開館滿一個月，綠美圖以獨特的市立圖書館與市立美術館共構特色，第一個月吸引了逾30萬人次入館參訪，深受國內外觀眾喜愛。近日國際知名建築與設計媒體 Dezeen 將綠美圖列入2025年全球10 座最受矚目的博物館與美術館之一，也讓綠美圖成為台中城市文化與世界對話的重要橋樑。

臺中綠美圖建築外觀空景。攝影：Iwan Baan

台中市政府文化局長陳佳君表示，台中綠美圖致力於讓藝術、知識、公園與城市景觀在此交會，打造一座開放且貼近市民日常的新生活空間，去年12月13日正式開幕至今已吸引了逾30萬參訪人次，獲得市民熱烈迴響，亦有超過百組學校、藝文團體及機關踴躍預約導覽參訪，成為市民學習、交流與文化體驗的重要公共場域。

廣告 廣告

中美館館長賴依欣表示，中美館不僅著力於藝術內容的策劃，更希望以觀眾為核心，持續優化參觀動線、觀眾服務與導覽規劃。除了開館首展「萬物的邀約」，教育推廣計畫「角落任務 Play Space Plug-in」及典藏教育展「庫房裡的光」也深受各年齡層觀眾喜愛。同時，中美館透過講座與公眾活動等多元形式讓觀眾親身參與，並持續拓展不同族群的場館體驗。

中市圖館長曾惠君表示，新總館以人為本，將多數空間留給民眾使用，結合紙本與數位館藏，營造舒適、友善的閱讀環境。「數位光境」整合多元數位資源與高階設備，打造創客基地。開館首展「世界的索引」頗受好評，青少年與兒童主題書展邀請在地孩子共創，從同儕視角分享成果，並帶動親友觀展，吸引更多民眾親近閱讀。

中美館開館首展「萬物的邀約」展期至 4 月 12 日，歡迎民眾參觀。攝影：Iwan Baan

文化局補充，《Dezeen》 為國際知名建築與設計媒體，近期發布「 2025年全球十大博物館與美術館（Top 10 Museums and Galleries of 2025）」，從不同國家與城市精選出當年度值得關注的文化場館，反映當代博物館在建築設計與公共參與上的創新趨勢。台中綠美圖是SANAA事務所至今的建築設計案中，空間量體最大的文化設施，以「美術館與圖書館共構」為其指標性特色，與來自歐美與亞洲的多座世界級文化場館一同入選，凸顯綠美圖在空間創新與文化定位上的獨特性，也讓台中的城市文化能量被更多國際媒體看見。

台中綠美圖今年將持續展現文化場域的多元樣貌，包括中美館開館首展「萬物的邀約」展期至4月12日，圖書館開館首展「世界的索引」則展至5月31日，誠摯邀請尚未到訪的民眾親自走訪這座獲得受到國際關注肯定的文化場館，也歡迎曾經來訪的觀眾再次回到綠美圖，在不同時刻、以不同方式展開屬於自己的場館探索。

更多新聞推薦

● 台中綠美圖躍上國際視野 開館滿月吸引逾30萬人參訪