台中綠美圖開幕！接駁車班次、交通路線懶人包 每日13班提供載客

【緯來新聞網】台灣首座結合美術館與圖書館的「台中綠美圖」將於明（13）日正式開幕，台中市政府交通局為便利自捷運綠線轉乘前往綠美圖的旅客，已完成周邊公共運輸全面升級。綠4（含延）、23、82（含延）、555等多條路線在開幕前陸續進駐服務，並加碼於開幕日起至明年1月11日期間，與客運業者合作開行「綠美圖會展中心巡迴公車」，每日共13班次，自捷運文華高中站直達綠美圖，提供更便利的交通選擇，歡迎市民踴躍搭乘。

台中綠美圖開幕。（圖／台中市政府官網）

市府交通局長葉昭甫表示，水湳經貿園區近年大型建設陸續到位，包括台中國際會展中心、綠美圖等重大公共建設於今年10月起試營運，帶動大量人潮。為因應綠美圖正式開幕後預期湧入的參觀民眾，交通局超前部署周邊公車路線，協調綠4、23、82、555等路線延伸進駐，同時在初期加密推出「綠美圖會展中心巡迴公車」服務，讓市民搭乘捷運後即可無縫轉乘前往園區。



交通局指出，台中國際會展中心之前在試營運期間，包含「2025台中工具機暨智慧製造展」、「2025台灣國際五金工具博覽會 X 五金工業展」以及綠美圖試營運時，交通局已試辦巡迴專車接駁成效佳，廣受民眾好評，此次因應綠美圖正式開幕，再度加碼延長巡迴公車服務，自明日起至明年1月11日，每週二至週日投入營運。



葉局長說明，巡迴公車自上午8時30分至下午5時30分提供每日13班次，從捷運文華高中站二號出口發車，車程短、班距穩定，是市民與遊客前往綠美圖最方便的接駁方式之一。加上多線公車同步進駐後，綠美圖周邊公車運量將大幅提升，平日班次達200班、假日達172班，與捷運綠線的文華高中站、文心中清站形成緊密交通網，參觀展覽、使用圖書館或前往周邊商圈，民眾都能快速到達。



綠美圖與台中國際會展中心陸續啟用後，水湳園區已成為台中文化、商展與休閒的重要核心。交通局將持續視人潮與需求滾動調整公車班次及行車動線，確保市民能以最便利的方式走進城市新亮點。更多公車與轉乘資訊可至「Taichung Go交通服務網」查詢。



交通局提醒，台中市公車已全面導入悠遊卡、一卡通、愛金卡行動支付乘車碼搭乘及綁定市民限定，只要在電子支付平台綁定金融帳戶或信用卡，免去傳統實體電子票證餘額不足無法乘車的困擾，歡迎民眾多加利用，相關資訊可上Taichung go網站查詢

