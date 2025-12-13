台中綠美圖開幕！接駁車班次、交通路線懶人包 每日13班提供載客
【緯來新聞網】台灣首座結合美術館與圖書館的「台中綠美圖」將於明（13）日正式開幕，台中市政府交通局為便利自捷運綠線轉乘前往綠美圖的旅客，已完成周邊公共運輸全面升級。綠4（含延）、23、82（含延）、555等多條路線在開幕前陸續進駐服務，並加碼於開幕日起至明年1月11日期間，與客運業者合作開行「綠美圖會展中心巡迴公車」，每日共13班次，自捷運文華高中站直達綠美圖，提供更便利的交通選擇，歡迎市民踴躍搭乘。
台中綠美圖開幕。（圖／台中市政府官網）
市府交通局長葉昭甫表示，水湳經貿園區近年大型建設陸續到位，包括台中國際會展中心、綠美圖等重大公共建設於今年10月起試營運，帶動大量人潮。為因應綠美圖正式開幕後預期湧入的參觀民眾，交通局超前部署周邊公車路線，協調綠4、23、82、555等路線延伸進駐，同時在初期加密推出「綠美圖會展中心巡迴公車」服務，讓市民搭乘捷運後即可無縫轉乘前往園區。
交通局指出，台中國際會展中心之前在試營運期間，包含「2025台中工具機暨智慧製造展」、「2025台灣國際五金工具博覽會 X 五金工業展」以及綠美圖試營運時，交通局已試辦巡迴專車接駁成效佳，廣受民眾好評，此次因應綠美圖正式開幕，再度加碼延長巡迴公車服務，自明日起至明年1月11日，每週二至週日投入營運。
葉局長說明，巡迴公車自上午8時30分至下午5時30分提供每日13班次，從捷運文華高中站二號出口發車，車程短、班距穩定，是市民與遊客前往綠美圖最方便的接駁方式之一。加上多線公車同步進駐後，綠美圖周邊公車運量將大幅提升，平日班次達200班、假日達172班，與捷運綠線的文華高中站、文心中清站形成緊密交通網，參觀展覽、使用圖書館或前往周邊商圈，民眾都能快速到達。
綠美圖與台中國際會展中心陸續啟用後，水湳園區已成為台中文化、商展與休閒的重要核心。交通局將持續視人潮與需求滾動調整公車班次及行車動線，確保市民能以最便利的方式走進城市新亮點。更多公車與轉乘資訊可至「Taichung Go交通服務網」查詢。
交通局提醒，台中市公車已全面導入悠遊卡、一卡通、愛金卡行動支付乘車碼搭乘及綁定市民限定，只要在電子支付平台綁定金融帳戶或信用卡，免去傳統實體電子票證餘額不足無法乘車的困擾，歡迎民眾多加利用，相關資訊可上Taichung go網站查詢
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生
資深媒體人呂文婉12日透過臉書激動宣布，23歲女兒Mareen通過律師高考，正式成為準律師。她感性寫下「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下」，並曬出與女兒日本旅遊的合照，母女倆溫馨依偎畫面充滿濃濃親情。中天新聞網 ・ 44 分鐘前 ・ 10
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 26
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 121
王義川憂年金破產 他嗆：關台灣國X事
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。民進黨立委王義川怒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 146
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 89
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 80
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 14
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
賴清德公開罵藍白立委 吳子嘉痛批：簡直不像話
總統賴清德12日公開批評國民黨、民眾黨立委，指稱其不審總預算，還阻止1.25兆國防特別預算進入委員會審查，反而逕付二讀通過許多法案，嚴重影響國家安全。賴清德更嗆藍白立委未檢討改進、沒有得到教訓。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉驚呼，總統怎麼可以罵藍白立委，痛批他「簡直不像話」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 260
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 16
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 39
慟失劉真5年！辛龍今晚暴瘦露面霸氣復出發聲了
53歲的辛龍慟失愛妻劉真5年，他低調神隱演藝圈多時，今天終於正式上工，現身南港展覽館參加尾牙，賣力登台的他嗨喊：「大家好，今天非常榮幸為大家演出，非常開心！」辛龍上月才推出《春暖花開》、《一夫當關》2首新歌，今晚他頂著招牌光頭亮相，年過半百的他也蓄了白鬍，以全新的造型露面，看了瘦了一圈。自由時報 ・ 15 小時前 ・ 47
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 3
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
體育》摔角巨星John Cena最後一舞 Gunther成WWE生涯最終戰對手
WWE摔角巨星John Cena，將於台灣時間12月14日早上8時的《Saturday Night's Main Event XLII》賽後退休，結束23年的WWE摔角生涯！而他的對手，則是在《Last Time Is Now》錦標賽一路強勢晉級的與新生代好手Gunther。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
獨家／韓援樂天三本柱將散？ 禹洙漢、河智媛恐不續留台原因曝光
中職樂天桃猿啦啦隊日前再度掀起話題。韓籍成員廉世彬、禹洙漢與河智媛的合約動向成為外界關注焦點，先前傳出僅有廉世彬獲得續留機會，而球團遲遲未正面回應，也引發更多揣測。據了解，樂天之所以低調處理，是因為仍在等待禹洙漢與河智媛所屬的韓國經紀公司MUGEN無限夢想能否成功籌措新一輪資金，以維持營運。若明年3月底開賽前公司仍無法找到金主，2位女孩恐怕只能黯然返回韓國，中止在台的活動。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 16
7旬名醫無三高 曝愛吃2蔬菜顧血管
台灣「三高」（高血壓、高血糖、高…民報 ・ 17 小時前 ・ 5
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 40
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤
近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14