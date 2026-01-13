台中綠美圖開館滿月破30萬人！獲選全球10大最受矚目美術館

台中文化新地標「台中綠美圖」正式開館屆滿1個月，首月即創下逾30萬人次入館參訪紀錄。（台中市政府提供）

台中文化新地標「台中綠美圖」正式開館屆滿1個月，憑藉美術館與圖書館共構的獨特空間魅力，首月即創下逾30萬人次入館參訪紀錄。這座坐落於水湳經貿園區的白色建築，近日更榮登國際知名設計媒體《Dezeen》評選之「2025全球十座最受矚目博物館與美術館」，成功讓台中文化實力躍上國際舞台。

文化局長陳佳君指出，綠美圖致力打造讓藝術、知識與城市景觀交會的開放空間，自去年12月13日開幕至今，除了獲得市民熱烈迴響，更有超過百組藝文團體與學校預約導覽。該建築由普立茲克獎得主SANAA事務所設計，是其全球量體最大的文化設施，其「館中有館」的創新定位，與歐美多座世界級場館並列，凸顯出空間設計的獨特性與國際視野。

館方在軟體策畫上亦展現多元能量，美術館館長賴依欣表示，目前除了首展「萬物的邀約」，更透過「角落任務」與「庫房裡的光」等教育計畫吸引各年齡層觀眾，優化參觀動線。圖書館館長曾惠君則強調，新總館以人為本，不僅結合紙本與數位資源打造創客基地，首展「世界的索引」更邀請在地孩子參與共創。相關展覽將延續至今年4、5月，誠摯邀請民眾持續展開場館探索，感受這座公園中圖書館的文化韻味。

