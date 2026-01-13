台中綠美圖開館滿月 吸引逾30萬人進館

中美館開館首展「萬物的邀約」民眾觀展。

台中綠美圖（Taichung Green Museumbrary）昨（十三）日正式開館滿一個月，綠美圖以獨特的市立圖書館與市立美術館共構特色，第一個月吸引了逾30萬人次入館參訪，深受國內外觀眾喜愛。近日國際知名建築與設計媒體Dezeen將綠美圖列入2025年全球10座最受矚目的博物館與美術館之一，也讓綠美圖成為台中城市文化與世界對話的重要橋梁。

台中市政府文化局長陳佳君表示，台中綠美圖去年12月13日正式開幕至今已吸引了逾30萬參訪人次，獲得市民熱烈迴響，亦有超過百組學校、藝文團體及機關踴躍預約導覽參訪，成為市民學習、交流與文化體驗重要公共場域。

中美館館長賴依欣表示，中美館除了開館首展「萬物的邀約」，教育推廣計畫「角落任務Play Space Plugin」及典藏教育展「庫房裡的光」也深受各年齡層觀眾喜愛。同時，中美館透過講座與公眾活動等多元形式讓觀眾親身參與，並持續拓展不同族群的場館體驗。

中市圖館長曾惠君表示，新總館以人為本，「數位光境」整合多元數位資源與高階設備，打造創客基地。開館首展「世界的索引」頗受好評，青少年與兒童主題書展邀請在地孩子共創，從同儕視角分享成果，並帶動親友觀展，吸引更多民眾親近閱讀。

台中綠美圖今年將持續展現文化場域的多元樣貌，包括中美館開館首展「萬物的邀約」展期至4月12日，圖書館開館首展「世界的索引」則展至5月31日，誠摯邀請尚未到訪的民眾親自走訪這座獲得受到國際關注肯定的文化場館，也歡迎曾經來訪的觀眾再次回到綠美圖，在不同時刻、以不同方式展開屬於自己的場館探索。