台中綠美圖開館首月 吸30萬人次

中美館開館首展「萬物的邀約」民眾觀展。(記者徐義雄翻攝)

記者徐義雄∕台中報導

台中綠美圖十三日正式開館滿一個月，綠美圖以獨特的市立圖書館與市立美術館共構特色，第一個月吸引逾三十萬人次入館參訪。國際知名建築與設計媒體Dezeen 將綠美圖列入二０二五年全球十座最受矚目的博物館與美術館之一。

文化局長陳佳君說，台中綠美圖致力於讓藝術、知識、公園與城市景觀在此交會，打造一座開放且貼近市民日常的新生活空間。

中美館館長賴依欣表示，中美館著力於藝術內容的策劃，以觀眾為核心，優化參觀動線、觀眾服務與導覽規劃。

開館首展「萬物的邀約」，教育推廣計畫「角落任務Play Space Plug-in」及典藏教育展「庫房裡的光」深受各年齡層觀眾喜愛。

中市圖館長曾惠君指出，新總館以人為本，多數空間留給民眾使用，結合紙本與數位館藏，營造舒適、友善的閱讀環境。

「數位光境」整合多元數位資源與高階設備，打造創客基地。開館首展「世界的索引」頗受好評，青少年與兒童主題書展邀請在地孩子共創，同儕視角分享成果，帶動親友觀展，吸引更多民眾親近閱讀。

文化局補充，台中綠美圖是SANAA事務所至今的建築設計案中，空間量體最大的文化設施，以「美術館與圖書館共構」為其指標性特色，與來自歐美與亞洲的多座世界級文化場館一同入選，凸顯綠美圖在空間創新與文化定位上的獨特性。

台中綠美圖展現文化場域的多元樣貌，中美館開館首展「萬物的邀約」展期至四月十二日，圖書館開館首展「世界的索引」展至五月三十一日。