台中綠美圖開館 創文化新篇章

台中綠美圖13日盛大開館，由SANAA事務所妹島和世與西澤立衛共同打造。（陳淑娥攝）

台中文化新地標「綠美圖」13日盛大開館，典禮以「雙館共啟．八方併綻」為主題，象徵市立美術館與市立圖書館共同揭幕、雙館能量向外綻放。市長盧秀燕表示，綠美圖歷經6年、耗資53億元終於落成，是台中城市的新名片，這座國際級的建設將讓台中站上國際舞台。

盧秀燕昨率市府團隊，與文化部政務次長李靜慧、日本SANAA事務所建築師妹島和世與西澤立衛，以及國內外藝文、建築貴賓齊聚一堂，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔共啟台中文化嶄新篇章。

盧秀燕表示，台中雖有文化城美譽，但過去六都當中，只有兩個城市沒有市立美術館，台中是其中之一，另台中也沒有市立總圖書館，是市民長年的遺憾，也是城市建設的不足，兩大建設歷經6年、耗資53億元終於落成，台中要用這張城市新名片邁向文化城下一個里程碑。

文化局指出，綠美圖由SANAA事務所妹島和世與西澤立衛打造，打破傳統美術館與圖書館界限，成為知識與美學交融的文化基地。市立美術館致力成為跨界共融的藝術平台，以「市民參與」、「館藏應用」與「國際合作」為核心，打造全齡共享的閱讀新體驗。

文化局補充，市立美術館首展「萬物的邀約」邀請國內外三方策展人與館方共同策畫，從水湳機場轉型中央公園的地景脈絡出發，透過五大子題描繪城市與自然的多重關係，探問人類如何重新理解自然與萬物共存，展出超過20國、70組藝術家作品。

另市立總圖書館首展「世界的索引」，呼應市圖作為城市百科全書的意義，匯聚展出澄定堂收藏的18世紀百科全書善本，及奇美博物館、台大醫學院、國立科學工藝博物館的珍貴文物，一窺前人為了解萬物所付出的心力。