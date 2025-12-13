台中綠美圖開館 盧秀燕盼邁向文化城新里程碑

（中央社記者蘇木春台中13日電）台中綠美圖今天舉辦開館活動，市長盧秀燕表示，台中過去沒有市立美術館、市立總圖書館，綠美圖開館不僅是建設的完成，也象徵邁向台中文化城下一個里程碑。

活動今天在館內遮蔭廣場舉辦，盧秀燕、文化部政務次長李靜慧、日本SANAA事務所建築師妹島和世與西澤立衛、建築師劉培森、立法院副院長江啟臣，以及國民黨立委楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪等人皆出席。

盧秀燕會中表示，台中過去沒有市立美術館、市立總圖書館，是長年的遺憾，也是城市建設的不足。今天綠美圖開館，不僅是建設的完成，也象徵邁向台中文化城下一個里程碑。

盧秀燕表示，期盼未來培育更多藝術人才，讓台灣藝術家有更大的揮灑空間，要擴大國際間的藝術交流，讓台灣站上世界舞台，並打造城市的國際競爭力。

市府說明，台中綠美圖由妹島和世與西澤立衛打造，打破傳統美術館與圖書館界限，期盼成為知識與美學交融的文化基地。（編輯：張雅淨）1141213