台中綠美圖開館 盧秀燕：邁向下一個里程碑

【記者陳世長台中報導】台中文化新地標「台中綠美圖」今 （13）日正式開館！台中市長盧秀燕率市府團隊，文化部政務次長李靜慧、日本 SANAA 事務所建築師妹島和世與西澤立衛，以及國內外藝文、建築等各界貴賓齊聚一堂，共啟台中文化嶄新的篇章。典禮以「雙館共啟．八方併綻」為主題，象徵市立美術館與市立圖書館共同揭幕、雙館能量向外綻放，以開放與融合的精神引領台中邁向國際舞台。盧市長指出，「台中綠美圖」猶如城市新名片，將帶領台中文化城邁向下一個里程碑。





盧市長表示，台中雖有文化城的美譽，但過去六都當中，只有兩個城市沒有市立美術館，台中市是其中之一，且分布在29個行政區當中，有大大小小的圖書館，卻沒有市立總圖書館，這是市民長年的遺憾，也是城市建設的不足，因此她特別感謝市議員們有遠見、看見市民的需求，給市府大力的支持和預算的協助。



盧市長指出，今日綠美圖開館，不僅是建設的完成，台中市要用這張城市的新名片邁向台中文化城下一個里程碑；要培育更多藝術人才，讓台灣的藝術家有更大、更多的揮灑空間；要擴大國際間的藝術交流，讓台灣站上世界的舞台，更要帶動閱讀風氣，讓廣大的市民朋友徜徉在書香中，增進知識、打造城市的國際競爭力。



文化局說明，綠美圖由 SANAA 事務所妹島和世與西澤立衛打造，打破傳統美術館與圖書館界限，成為知識與美學交融的文化基地。台中市立美術館致力成為跨界共融的藝術平台，連結城市生活與公共議題，支持在地創作、推動跨域與國際性的多元策展與藝術體驗，並透過友善開放的場域實現文化平權，更首創採分齡分棟設計，以「市民參與」、「館藏應用」與「國際合作」為核心，導入多項智慧服務，提升效能與服務品質，打造全齡共享的閱讀新體驗。



文化局補充，中美館開館首展「萬物的邀約」邀請國內外三方策展人與中美館共同策劃，從水湳機場轉型中央公園的地景脈絡出發，透過五大子題描繪城市與自然的多重關係，探問人類如何重新理解自然與萬物共存，展出超過20國、70組藝術家作品，形式多元涵蓋錄像、繪畫、雕塑、文獻與藝術家書籍等。而市圖總館的開館首展「世界的索引」，則呼應市圖作為城市百科全書的意義，匯聚展出澄定堂收藏的十八世紀百科全書善本及奇美博物館、台大醫學院、國立科學工藝博物館的珍貴文物，結合百科精緻的圖版，一窺前人為了解萬物所付出的心力。



今日綠美圖正式開館，盧市長、副市長黃國榮、建築師妹島和世、西澤立衛及劉培森、立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、文化部政務次長李靜慧、市議員劉士州、林祈烽、陳成添、張家銨、江肇國、黃馨慧；駐台辦事處、市府團隊文化局長陳佳君、建設局長陳大田及各局處首長、市立圖書館長曾惠君、市立美術館長賴依欣共襄盛舉。