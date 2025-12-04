台中綠美圖 城市森林中的「雙館共構」

蔡哲明 圖片來源｜台中市政府觀光旅遊局 、台中綠美圖

台中綠美圖（Taichung Green Museumbrary）是全台首座融合城市美術館與公共圖書館功能的綜合藝文場館，由妹島和世與西澤立衛所組成的日本SANAA事務所及劉培森建築師事務所攜手設計，將於12月13日正式開館，坐落於中央公園北側，已讓各界拭目以待。

台中綠美圖外觀。（圖片來源：台中市政府觀光旅遊局 ）

建築外觀

綠美圖是由八座高低錯落、各自獨立卻彼此串聯的量體組成，外觀採用玻璃帷幕、烤漆鋼板與銀白色金屬鋁擴張網等材質，藉薄紗般的透明覆層，使得建築能被輕柔包裹，宛如一層飄動於綠意之上的薄紗。這樣設計不僅具備視覺美感，更展現出建築與自然、光線與空氣的對話，能讓建築本身不是隔離，而是對環境的一種回應融合。

廣告 廣告

銀白色金屬鋁擴張網等材質。（圖片來源：台中市政府觀光旅遊局 ）

量體抬高帶來分散靈活的建築線條，也打造出遮蔭廣場與半戶外迴廊，能讓光、風、綠意可以自由流動、藉著穿梭打破傳統建築封閉又僵硬的印象。因此，綠美圖不只是「建築」，而像一片「浮動於城市裡的文化森林」，成為城市綠地與人文空間的橋梁。

玻璃帷幕、烤漆鋼板。（圖片來源：台中市政府觀光旅遊局 ）

室內空間

當你進入館內，可以發現這裡不僅是閱讀與藝術收藏之所，更以空間與動線設計重塑公共建築的可能。美術館的部分，利用不同天花板高度與多層樓層設計，打造出從4米到10米不等的展覽空間，這類多尺度的空間規劃，讓觀者與展品之間形成對話，觀眾不僅僅是觀看，更在光影與空氣流動中體驗藝術。

美術館利用不同天花板高度與多層樓層設計。（圖片來源：台中市政府觀光旅遊局 ）

圖書館則以7米挑高大廳為核心，搭配簡約、金屬質感與流線家具風格，營造出明亮、開放且具當代感的閱讀氛圍。館內配置自助借書機、書籍殺菌設備等設施，搭配獨樹一格的「花朵造型書架」與座椅，以及創意設計的「迴風書架」（將空調回風口整合進書架結構內），創造兼顧美學、功能與舒適的閱讀環境。

圖書館搭配簡約、金屬質感風格。（圖片來源：台中市政府觀光旅遊局 ）

森林城市

綠美圖最具代表性的，就是連結美術館與圖書館的半戶外「文化森林」，屋頂花園與空中步道（skybridge），以擴張網的包覆下，成為室內空間與中央公園綠地之間的過渡區。行走其中猶如置身城市森林，自然光影、風與綠意便在空間裡交織映照，模糊室內與室外的鮮明界線。這類空間融合不僅促進建築與環境共生，訪客也能自在流動、停留、交流。

半戶外「文化森林」。（圖片來源：台中綠美圖）

綠美圖的設計概念，不僅是對建築美學與公共空間的全新想像，同時也是城市永續與文化發展的重要標的，設計團隊特別考量國內氣候與都市環境，將自然光、通風與綠意置入建築核心，利用透明材質與開放流動的建築語彙，打造一座真正回應地境氣候、與自然共生的公共設施。

綠美圖作為城市的文化地標，也象徵了台中從傳統工業與產業城市，走向一座重視人文、自然與公共生活品質的現代都會。

更多精彩內容 https://www.idshow.com.tw/idtalk

國際設計獎項服務規劃 https://award.idshow.com.tw