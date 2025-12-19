台中綠美圖「密集書庫」大揭密 46萬冊紙本藏書核心基地

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中首座結合美術館與圖書館的文化新地標—綠美圖已正式開館。在宛如藝術品般的建築中，市圖總館的紙本圖書除了陳列於閱覽區書架外，其餘究竟藏身何處？市府文化局表示，答案就在館內地下一樓的「密集書庫」，不僅是書籍存放空間，更是綠美圖整體閱讀服務的心臟，象徵知識、藝術與文化交會的重要核心基地。建築師特別設計開了一扇窗，讓市民可一窺這座藏書基地的壯麗景象。

▲中市圖總館地下一樓密集書庫，作為各閱覽區的圖書典藏暨運輸中心。

為迎接屬於台中的世界級圖書館，市圖總館一步步建構完整館藏，從館員細心將書籍分門別類、邀請市民參與接力上架，到如螞蟻雄兵般齊心協力搬運與整理藏書。全館每一本圖書，皆由館員逐冊掃描晶片匯入自動化系統，再運送至各閱覽區陳列上架；其中，地下一樓的「密集書庫」正是扮演圖書典藏與運輸中心的關鍵角色。

中市圖說明，各閱覽區書架依空間氛圍維持適量陳列，營造舒適的閱讀感受，其餘館藏則典藏於密集書庫，並依規劃適時輪替上架，持續為讀者帶來閱讀驚喜。館方透過密集書庫與開架空間的妥善配置，確保讀者每次走進圖書館，都能遇見最美的閱讀風景，而全館超過百萬冊的紙本與電子圖書資源，宛如一片知識海洋，穩定支撐整座圖書館運作。

中市圖表示，如果你走進綠美圖，巧遇工作人員在「密集書庫」忙碌，不妨停下腳步，透過玻璃窗凝視這片浩瀚書海，感受書籍流動的生命力。12月適逢聖誕節，館員更發揮巧思，將靠窗書櫃中的經典《四庫全書》排列成聖誕樹意象書牆，向民眾傳遞節慶祝福，也邀請大家走進圖書館，將心儀的書本借回家，讓閱讀的暖意延伸至日常生活中。

除了書庫亮點，綠美圖亦規劃一系列閱讀與文化活動。12月20日，日本第一位「選書師」幅允孝將以「圖書館中的策展是什麼？」為題，分享他如何透過空間、主題與故事，營造令人想停留的閱讀場景，並介紹他參與安藤忠雄大阪「童書森林 中之島」選書的經驗。12月27日則由科幻作家金草葉帶來全新長篇《派遣者》，以「異感知」視角描繪未來世界，挑戰人類與外星生物共存的界線、分享創作靈感與哲學思考。

此外，2025開啟綠境的藝動時光─台灣青年管樂團《慶典流光》、刺點創作工坊《誰偷走了我的字》活動也於12月20日及12月21日陸續登場，歡迎市民走進綠美圖，一同書寫城市閱讀的新篇章。