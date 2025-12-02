台中綠美圖 盧：補齊城市缺憾

台中市綠美圖大廳設有超大面積不鏽鋼的鏡面大水池，藉由靜止水面的倒影呈現不同的光影及美景。（馮惠宜攝）

台中綠美圖將於13日開館，市長盧秀燕強調，這座由普立茲克獎團隊設計的美術館與圖書館共構建築，將「補齊城市缺憾」，讓台中文化「躍升世界前段班」，文化局統計綠美圖試營運3周已吸引逾22萬人次朝聖，人氣爆棚，被譽為「森林中的美術館」。開幕展最大亮點是《小王子》作者聖修伯里手稿首次在台展出。

迎接綠美圖開幕，台中市文化局長陳佳君2日在市政會議預告綠美圖開幕展覽《萬物的邀約》中，最大亮點是國際級珍品《小王子》作者的手稿。盧秀燕強調，這份珍貴的手稿是「全台首次展出」，《小王子》是「全世界閱讀人口最多的書之一」，本次手稿展出不僅豐富城市的藝文內涵，更凸顯綠美圖具備的國際對話能力，預計將吸引大量讀者與藝文愛好者。

廣告 廣告

盧秀燕表示，雖然台中市擁有「文化城」美譽，但在今年以前，台中市連一座市立美術館和市立總圖書館都沒有，這是一個巨大的文化缺憾。她強調，興建綠美圖的目的就是要「把這樣的缺憾補上」，並將其定位為「國際文化的新地標」和「世界級的文化性地標」；綠美圖是她任內「最感動，而且覺得對市民朋友最有交代的一個重大建設」，近期國際性報導更將綠美圖列為「這幾年全世界最值得參觀的7座新美術館」之一，且是台灣唯一入榜的新美術館。

陳佳君表示，綠美圖由8棟獨立建築組成，以通透營造出「森林中的美術館」與「公園中的圖書總館」意象，讓室內外景觀能夠呼應。在建築功能上，綠美圖設有「挑高27公尺展廳」，這是台灣前所未見，能解決過去美術館高度受限的問題，讓藝術家能夠展出無限想像力的「大型創作」。