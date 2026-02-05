台中綠美圖「隱藏版」藝術 邀您一同探險驚喜

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】你以為來到台中綠美圖只能借書、看展嗎？其實隱藏在綠美圖角落的驚喜正在等你發現。台中市政府文化局表示，綠美圖館內各處巧妙設置多元體驗裝置，結合望遠鏡觀察、互動式任務，引導觀眾在移動、停留與探索的過程中，重新感受藝術與空間的關係，歡迎大家前來展開一場從角落出發、個人專屬的藝術探險。

▲來到中美館五樓，望遠鏡藏身於C展覽室旁的外掛梯中，搭配兔子造型椅，彷彿一處秘密休憩角落。

廣告 廣告

走進綠美圖，只要放慢腳步、細細觀察，便能發現館內共設置5支望遠鏡，這是臺中市立美術館開館展「萬物的邀約」展場特別設計的巧思，分布於動線轉折或開窗對景的位置。觀眾可透過望遠鏡穿越展牆、眺望戶外景色，讓視線從作品延伸至自然與城市，帶領大家體驗一段關於人、環境與城市關係的感知與對話。

其中，連接美術館與圖書館的二樓連通橋設有一支望遠鏡，低頭可俯瞰大廳人流，捕捉建築中流動的節奏；美術館三樓斜坡一隅，望遠鏡對向美術館大廳，作品在光影中，細膩呈現時間推移下的光線變化。來到美術館五樓，望遠鏡藏身於C展覽室旁的外掛梯中，搭配兔子造型椅，彷彿一處秘密休憩角落，可遠眺文化之森與城市天際線，邀人靜靜停留。

美術館六樓設有兩處不同觀看方向的望遠鏡，一處在五樓往六樓的外掛梯，視野遼闊，可盡覽中央公園熱門的野餐點、會展中心及周邊城市景觀，呈現最chill的視角；另一處則隱身展間後的公共空間中，透過望遠鏡向下觀看五樓展場，捕捉作品與觀眾互動的瞬間，為參觀體驗增添意外驚喜。

抬頭望向綠美圖的天花板，漂浮其上的「雲朵」吸音板同樣暗藏巧思，有雲的是閱讀空間，無雲則為美術館場域，悄悄劃分機能，也為整座建築留下一處能讓人慢下腳步的安靜所在。

此外，中美館的「角落任務 Play Space Plug-in」教育推廣計畫，將互動體驗融入館內各個角落，邀請觀眾透過小任務親近藝術。每個角落任務都有一個可愛的名稱，「角角」是讓觀眾創造不同風景、「框框」可以用蠟筆感受建築外牆金屬擴張網的紋理、「變變」讓民眾觸摸藝術家陳幸婉〈大地之歌 No.1〉的複合媒材布料、「跟跟」則透過材質板引導觀眾感受人間國寶王清霜〈佇聆孔雀〉中的漆藝技法，以及設置於圖書館兒童閱覽區二樓的「亮亮」，則引導大小朋友在陽光穿越擴張網與大片窗戶灑落的光影中，拼組屬於自己的綠美圖探索故事。

文化局說明，觀眾可透過角落探索與互動任務，將藝術體驗延伸至建築、自然與遊戲之中，期待在行走中遇見藝術的更多可能，讓藝術不再只是被觀看，而是與人不期而遇。歡迎市民朋友前來探險，在綠美圖的每個角落，發現屬於自己的驚喜瞬間，值得你一再回訪。