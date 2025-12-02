台中綠美圖 12/13開館

獻給市民的世界級地標！全國首創結合市立美術館與市立圖書館的「台中綠美圖」將於12月13日正式開幕。此座由普立茲克建築獎得主妹島和世、西澤立衛攜手設計，以通透、流動的建築語彙，展現國際級美學與跨域融合精神。市長盧秀燕昨（二）日主持市政會議表示，這是他任內「最感動，而且覺得對市民朋友最有交待的一個重大建設」，並期許台中市的文化格局能「從落後躍升為世界之前段班」。

綠美圖的開幕展覽《萬物的邀約》中，最大的亮點是國際級珍品：《小王子》作者的手稿。盧秀燕特別強調，這份珍貴的手稿是「全台首次展出」，《小王子》是「全世界閱讀人口最多的一本書之一」，本次手稿展出不僅豐富了城市的藝文內涵，更突顯了綠美圖具備的國際對話能力，預計將吸引大量讀者與藝文愛好者。

廣告 廣告

文化局長陳佳君針對「國際文化新地標登場.綠美圖開館活動」進行專案報告（見圖）。陳佳君說，綠美圖歷經逾10年籌建、全案由市府自籌52.99億元打造，將於12月13日正式開館，誠摯邀請市民家人共同見證「台中文化新地標的誕生」。

陳佳君表示，綠美圖是全國首創美術館與圖書館共構的文化建築，由8棟獨立建築組成，坐落於中央公園內。設計以通透透明為特點，營造出「森林中的美術館」與「公園中的圖書總館」意象，讓室內外景觀能夠呼應。在建築功能上，綠美圖設有「全台首間挑高27公尺展廳」，這是台灣前所未見，能解決過去美術館高度受限的問題，讓藝術家能夠展出無限想像力的「大型創作」。