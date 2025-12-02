台中綠美圖12/13盛大開幕 盧秀燕：台中以文化之名走向世界

全國首座結合市立美術館與市立圖書館的「台中綠美圖」將於12月13日正式開幕，由普立茲克建築獎得主妹島和世與西澤立衛共同設計，建築以通透、流動的語彙打造而成，被視為台灣近年最具國際關注度的新文化建築，市長盧秀燕指出，綠美圖歷經十多年籌建、市府投入52.99億元經費，是她任期內最具代表性、也是最令人感動的文化建設之一，誠摯邀請市民家人共同見證「台中文化新地標的誕生」。

盧秀燕指出，台中向來以「文化城」聞名，但過去始終缺乏市立美術館與市立總圖書館，如今綠美圖的誕生彌補了這項城市文化基礎的缺口，也象徵台中文化正式邁向「世界前段班」，多家國際媒體在綠美圖落成後，搶先報導其建築理念與城市意義，更被評選為「全球年度最值得參觀的七座美術館」之一，與紐約、巴黎及鹿特丹等文化城市並列，是台灣唯一入選的建築，自10月28日至11月16日試營運期間，綠美圖便吸引超過22萬人次進館，顯示市民與旅客對文化場館的高度期待。

文化局長陳佳君於市政會議報告指出，綠美圖以八座相互流動的獨立量體組成美術館、圖書館與共融空間，是全球首創的共構形式，建築大量運用通透、高挑與無死角的結構設計，難度極高，也使整座建築本身就像一件大型藝術作品。綠美圖坐落於中央公園，宛如森林中的美術館、公園裡的圖書館，民眾在公園散步即可自然接觸藝術與閱讀，呈現城市文化與自然環境的共存。

陳佳君表示，美術館大廳擁有27公尺挑高，是全台最高的展示空間，特別邀請國際知名藝術家梁慧圭（Haegue Yang）創作巨型裝置，突破以往展覽高度限制，深化綠美圖的國際視野，同時，中美館開館展「萬物的邀約」將展出《小王子》作者的珍貴手稿；中市圖則在「世界的索引」展覽中展出十八世紀《狄德羅百科全書》珍本，豐富開館首波內容。

交通方面，目前已有13條公車路線行經綠美圖，並將依據人潮與會展中心使用情況調整班線；旅客可於高鐵站轉乘捷運，再至文心崇德、文華高中或文心櫻花站轉乘公車抵達。若想在中央公園享受自然，也可選擇 YouBike 騎乘前往，開車停放亦相當便利。