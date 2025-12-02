台中綠美圖12/13開幕，展出經典名著《小王子》作者珍貴手稿，市長盧秀燕說，邀民眾見證「台中文化新地標的誕生」。（圖：中市府提供）

全國首創結合市立美術館與市立圖書館的「台中綠美圖」，定12月13日開幕。此座由普立茲克建築獎得主妹島和世、西澤立衛攜手設計，以通透、流動的建築語彙，展現國際級美學與跨域融合精神，市長盧秀燕2日表示，歷經逾10年籌建、由市府自籌52.99億元打造，邀請市民家人共同見證「台中文化新地標的誕生」。

盧秀燕主持市政會議時表示，綠美圖的開幕，是她任內最感動、也是最值得向市民交代的重大建設之一。台中向來有「文化城」的美譽，民間藝術能量與閱讀人口非常豐沛，但在今年以前，台中仍缺乏市立美術館與市立總圖書館，此為城市文化基礎中的重要缺憾。因此，綠美圖的誕生，不僅是興建地標，更象徵台中邁向「世界前段班」的關鍵一步。

廣告 廣告

盧秀燕感謝交通局、警察局、建設局等相關局處協力，讓綠美圖得以順利興建與開館。她表示，綠美圖完工後即受到國內外高度矚目，多家國際媒體深度報導其設計理念與城市意義，甚至被列為「全球年度最值得參觀的七座美術館」之一，與紐約、巴黎、荷蘭鹿特丹及埃及開羅等國際指標館舍並列，綠美圖是台灣唯一入選的文化建築，顯示台中正以文化之名走向世界。

盧秀燕指出，自10月28日至11月16日試營運期間，綠美圖已吸引超過22萬人次入館，足見市民對文化建設的期待。綠美圖的落成，不只是建築完成，更是台中城市文化能量的啟動點。市府將持續推動藝術教育、閱讀推廣、市民文化力培育等計畫，讓藝術與閱讀走進生活，打造名副其實的「文化藝術書香之城」。

文化局長陳佳君在市政會議中，專案報告「國際文化新地標登場.綠美圖開館活動」，並表示，綠美圖以八座獨立卻彼此流動相通的量體構成美術館與圖書館及共融空間，是全球首創的共構形式。建築通透、無死角的挑高設計極具挑戰性，也使整座建築本身成為藝術品。綠美圖位於中央公園，宛如森林中的美術館、公園中的圖書館，民眾行經公園即可與藝術、閱讀自然相遇，讓城市文化與自然環境完美共生。

陳佳君說，綠美圖美術館大廳挑高27公尺，為全台美術館中最高的展示空間，特別邀請當代百大藝術家梁慧圭（Haegue Yang）打造專屬巨型裝置作品，突破以往台灣美術館高度限制，引領台中邁入世界級藝術視野。此外，經典名著《小王子》作者的珍貴手稿，將於中美館開幕展「萬物的邀約」展出。十八世紀法國啟蒙時代《狄德羅百科全書》珍本，也於中市圖「世界的索引」展出。

陳佳君表示，在交通動線方面，目前已有 13 條公車路線行經綠美圖，未來也將依據人潮及會展中心使用狀況陸續增加班線；民眾可於高鐵站轉乘捷運，再於文心崇德站、文華高中站或文心櫻花站轉乘公車抵達綠美圖。若想在中央公園享受自然，也可於租借站騎乘 YouBike 自行前往，開車前往也十分便利。（寇世菁報導）