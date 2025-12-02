台中綠美圖13日開幕 將展「小王子」作者手稿

（中央社記者郝雪卿台中2日電）由日本建築師妹島和世與西澤立衛設計的台中綠美圖13日開幕，台中市長盧秀燕今天表示，法國經典文學「小王子」作者珍貴手稿將於開幕展「萬物的邀約」展出。

世界上最暢銷書籍之一「小王子」（Le Petit Prince）作者為聖修伯里（Antoine de Saint-Exupéry）。

綠美圖10月28日到11月16日試營運，盧秀燕在市政會議表示，結合台中市立美術館與圖書館共構的綠美圖由普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）得主妹島和世及西澤立衛設計，歷經超過10年籌建、全案由台中市政府自籌新台幣52.99億元打造，歡迎市民見證文化新地標。

她說，綠美圖受國內、外高度矚目，多家國際媒體深度報導設計理念與城市意義，甚至被列為「全球年度最值得參觀的7座美術館」之一，與紐約、巴黎、荷蘭鹿特丹及埃及開羅等國際指標館舍並列，綠美圖是台灣唯一入選文化建築，顯示台中正以文化之名走向世界。

中市府文化局長陳佳君說，綠美圖美術館大廳挑高27公尺，為全台灣美術館中最高展示空間，邀韓國藝術家梁慧圭（Haegue Yang）打造專屬巨型裝置作品，突破以往台灣美術館高度限制，引領台中邁入世界級藝術視野。

交通動線方面，陳佳君表示，目前已有13條公車路線行經綠美圖，未來將依人潮及台中國際會展中心使用狀況陸續增加班線；民眾可於高鐵站轉乘捷運，再於文心崇德站、文華高中站或文心櫻花站轉乘公車抵達綠美圖。（編輯：李明宗）1141202