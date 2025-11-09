台中綠色典範再獲肯定 奪PTGA標竿專案獎
【記者陳世長台中報導】台中市長盧秀燕秉持「友善樹木、守護生態」理念，持續推動城市綠化與生態永續，成果獲各界肯定。日前，社團法人國際專案管理學會（PMI）台灣分會公布「2025年專案管理大獎（PTGA）-標竿專案獎」得獎名單，台中市政府建設局推動系統化樹木管理的「友善樹木空間資訊管理專案」榮獲「典範專案獎」，展現市府提升市政管理績效與專案管理能力的決心，（8）日台中市政府建設局長陳大田也親自出席參加PMI台灣國際專案管理論壇暨專案管理大獎頒獎典禮（PMI Taiwan Grand Award）授獎。
建設局長陳大田表示，為呼應聯合國永續發展目標（SDGs）及2050淨零碳排政策，建設局持續推動城市綠美化及智慧化樹木管理。市府建設團隊已在公園、園道、中央分隔島及道路兩側種植超過23萬株樹木，並結合空間資訊科技及專業顧問建置樹木履歷系統，透過巡檢、派工、健檢與病害防治，打造低碳、永續且宜居的城市環境。
陳局長補充，在推動過程中，市府建設團隊建立三層次回饋機制，結合專家學者、第一線人員與民眾參與，從政策規劃、系統建置到現場操作皆能滾動修正，強化政策透明度與民眾信任。透過巡檢全面數位化，每年可減少逾1,095公斤二氧化碳排放，充分展現對環境永續的承諾。
建設局表示，市府建設團隊推動的友善樹木成果深獲肯定，近年已榮獲多項專業大獎，包括2025亞太暨台灣永續行動獎以「中央公園—綠肺之心‧共融之城」（SDG15）及「台中綠空廊道-舊鐵路重生與永續未來」（SDG9）榮獲雙金、雙銀四項大獎殊榮，及日前在2025年建築園冶獎獲得建築類及公園綠地景觀類等4大獎等，展現台中在城市綠美化與永續治理上的領先表現。
建設局說明，市府未來將持續深化智慧化植栽管理，推動「適地適種」與全民參與的綠化行動，結合公私部門合作與專業技術，打造更友善的城市環境，逐步實現富市台中願景，並朝向淨零碳排、永續發展的目標邁進，讓市民享有更宜居、綠意盎然的生活空間。
