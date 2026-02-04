台中綠議員提名 首日7人登記

民進黨台中市黨部4日起展開2026市議員參選提名登記，第一天老將新秀共計7人登記，包括第五選區新人陳映辰、第十三選區現任林德宇及李天生與張芬郁、第十四選區新人詹智翔、第七選區現任何文海及前議員張耀中。民進黨市黨部主委許木桂表示，預計第二、五、十四選區會超額登記，協調若不成就初選，10日截止登記。

民進黨市議員參選提名登記昨為首日，第五選區（潭子、大雅、神岡）親新系陳映辰早上7點前往市黨部等候登記，如願拔得頭籌。第十三選區（大里、霧峰）林德宇接著完成登記，林德宇指出，他帶著兒子手繪的「一馬當先」祝福，力拚連任成功。

廣告 廣告

同為第十三選區的老將李天生則在女兒陪同下完成登記，李天生高舉「一馬當先」手板及「連任成功」、「高票當選」標語，強調在5屆縣市議員任內認真問政，積極奔走基層，傾聽民眾心聲，努力爭取地方建設，成果有目睹，希望鄉親支持他繼續邁向6連霸。

第十四選區（東勢、新社、石岡、和平）蔡其昌子弟兵詹智翔也選擇第1天登記；第七選區（南屯區）何文海登記爭取連任，同一選區的張耀中本屆連任失利後，下屆則捲土重來。第十三選區（大里、霧峰）張芬郁於下午登記。經統計，目前第十三選區現任3人包括林德宇、李天生、張芬郁全部完成登記。

民進黨市黨部主委許木桂表示，本屆民進黨現任24席，評估下屆有2至4席成長空間，將提名32席，昨起至2月10日受理登記，首日共7人完成登記，6日、9日、10日是好日子，預料會有較多人登記，目前第二、五、十四選區恐會超額登記，協調若不成就會進入初選。

國民黨市議員部分，市黨部表示，市議員選戰以現任為優先，預計農曆年後開始展開登記作業，共計兩波，第一波在「現任」完成登記後，經評估席次若有空間，再展開第二波「新人」登記，原則上提名相對單純。