台中綠黨團赴監院盼釐清市府豬瘟責任 廖偉翔：防疫不是鬥爭

台中市梧棲區一處養豬場發現非洲豬瘟，台中市議會民進黨團今（31）日上午由黨團總召王立任，協同議員張家銨、林祈烽、林德宇、張玉嬿及黃守達，共同前往監察院遞交陳情書，期盼監察院深入調查市府行政疏失，並釐清各級主管責任。

台中市議會民進黨團指出，該案養豬場自10月10日起即出現豬隻大量死亡，但台中市動保處直到10月14日才前往現場，卻因飼主拒絕採樣而未依法強制檢驗，延誤至10月20日才完成採樣，隔日才確診檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。根據《動物傳染病防治條例》第9條與第17條規定，防疫人員有權為防疫必要強制進入飼養場所採樣檢查，且獸醫師在發現疑似傳染病時應於24小時內通報，但台中市政府卻未依規定執行，在程序上市府有極大的瑕疵。

此外台中市議會民進黨團表示，根據環境部規定，全國廚餘養豬場須每日上傳蒸煮影像，地方環保局應每月至少稽查一次。然而，台中市梧棲案場自5月至9月間多次未上傳影像，環保局卻僅在5月15日與7月18日稽查，其餘月份皆未執行，顯示監督體系鬆散、跨局處防疫協調失靈。若環保局能早期查核、農業局能主動通報，疫情或有機會及早控制，避免成為台灣防疫防線的破口。

「非洲豬瘟是國家級防疫重大挑戰。」台中市議會民進黨團指出，台中市政府對外說法多次反覆。從最初稱「特約獸醫誤判病因」，到改口為「王姓獸醫」，再到「賴姓獸醫到場訪視」，甚至有媒體揭露王姓人員實為藥商而非獸醫。市府訊息錯亂、說法前後矛盾，令人質疑是否刻意混淆事實、規避責任。期盼監察院深入調查市府行政疏失，釐清責任並依法懲處。

「這不只是為了台中的防疫安全，更是為了守護全國畜牧產業的防線。」王立任說，自疫情爆發以來，市府的怠慢、失職與荒謬處置，顯示市府存在嚴重漏洞。他強調，防疫不能有灰色地帶，行政怠惰必須付出代價。

台中綠黨團赴監院盼釐清市府豬瘟責任 廖偉翔：防疫不是鬥爭 21

立委廖偉翔表示，防疫工作不是選舉鬥爭工具，重點應該在防疫與疫情盡快處理，再來才是釐清責任、檢討改進措施，而不是藉由政治炒作，製造聲浪、企圖獲取政治利益。

廖偉翔認為，非洲豬瘟有邊境防疫失守、廚餘政策混亂的因素，中央政府機關之間權責不明，顯見中央失職；民進黨議會黨團遞交陳情書，其用意如司馬昭之心，意圖推卸責任、甩鍋地方，呼籲監察院應全面深入調查，釐清中央放任責任，不要成為議會黨團的打手。

