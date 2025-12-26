台中維安升級 盧秀燕：參加演唱會禁帶「十大類物品」

城市維安升級，台中市長盧秀燕說，參加演唱會，行李箱等十大類物品禁止攜帶，請民眾配合。（圖：中市府提供）

歲末年終，台中活動多，本周末起，五月天演唱會在洲際棒球場登場，受台北隨機殺人案影響，台中市維安升級，市長盧秀燕今天（26日）受訪表示，為了大家安全，城市維安升級，加嚴加密，演唱會動輒數萬人湧入，市府訂出行李箱等十大類物品，禁止攜帶，請民眾配合，公私協力，讓大家安全開心參加各種活動。（寇世菁報導）

台中市長盧秀燕（26日）出席東勢「許良宇圖書館」啟用典禮，致詞表示，這是一座愛的圖書館，不僅象徵公共建設的完成，更是城市以閱讀回應關懷、以文化傳遞愛的具體展現。會後媒體詢問台中維安，盧秀燕表示，北捷隨機傷人事件後，維安升級，五月天演唱會本周末洲際棒球場登場，一場次動輒幾萬人湧入，接著跨年晚會，頑童演唱會，活動連連，為了大家安全，城市維安加嚴加密，訂出行李箱等十大類物品，禁止攜帶，拜託配合，公私協力，讓大家過個愉快年節，盧秀燕強調，安全安全安全，最重要，市府已經做好準備，讓大家安全開心參加各種活動。

另外，台中購物節累積消費登錄金額360億，突破去年紀錄，對此，盧秀燕說，真是感恩，今年同時段十二個城市舉辦購物節拚經濟，但不景氣，多數成績下滑，台中還能創新高，消費金額增加中，也代表各行業共同努力的成果，希望繼續拚經濟，讓人民好生活。

媒體追問，就職七周年記者會的簡報，標題寫著新局啟程，是否表態支持江啟臣接棒，盧秀燕低調謝謝並未回答，在旁的立院副院長江啟臣，則微笑不語。