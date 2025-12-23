台中維安升級！盧秀燕：大型活動入場要安檢

▲台中市長盧秀燕提醒，台中需各大節慶活動動輒數萬人以上，若有必要，不排除對民眾安全檢查。（圖／台中市政府提供，2025.12.23）

[NOWnews今日新聞] 北捷隨機攻擊事件後，台中市成立96個維安據點、全城戒備到明年，市長盧秀燕今天宣布護城維安行動升級至第二階段，將進行細胞簡訊、監視系統、疏散救護、盤點人力等4大安全方案。她表示大型活動不僅會做「地檢」，也可能有「人檢」，請大家配合，並提醒民眾切記安全5大須知，尤其要清楚自己的所在位置、逃生路線。

▲台中市副市長鄭照新報告維安升級的4大安全方案。（圖／台中市政府提供，2025.12.23）

北捷隨機殺人攻擊事件造成4死15傷，引起全國民眾恐慌，台中市自耶誕節起推出「台中Hi8全城開趴」系列活動，包括進行中的耶誕嘉年華、綠美圖開幕、台中購物節，本週登場的五月天6場演唱會、蕭敬騰壓軸的跨年夜、元旦升旗典禮、中台灣燈會、頑童演唱會等8個大型節慶娛樂活動，一路持續到元宵節，安全性更引起注意。

廣告 廣告

繼昨天宣布全城戒備、立即提高見警率與維安能量，在全市96個據點進行一級佈署。盧秀燕今（23）日上午在市政會議中宣布，護城維安進入第二階段，市府推出4大安全方案，由市長、副市長擔任指揮官，市府各個局處也有自己的應變中心，一直持續到元宵節。

副市長鄭照新進行專案報告時，逐一說明4大安全方案，1、建立細胞簡訊發送機制，必要時向民眾示警。2、完善城市監視系統，立即盤點7322組監視器，力求2日內修復完成，大型活動勘查地形、制高點監控。3、建立疏散動線圖及救護設備位置及設備。4、盤點市府可用人力及建立警察、區里、保全的3層防護網。

▲台中市政府提醒民眾，參與大型活動時注意安全5大須知。（圖／台中市政府提供，2025.12.23）

▲台中市政府提醒民眾，參與大型活動時禁止攜帶以上物品。（圖／台中市政府提供，2025.12.23）

關於參與大型活動的民眾，市府也宣導「安全5大須知」，包括1、確認所在位置與疏散路線。2、準備簡單照明設備。3、若發生事故立即撥打110。4、依現場指揮疏散，切勿推擠。5、確實遵守禁帶物品規定。

盧秀燕提醒參加活動的民眾，入場後要記一下自己的點位、附近的點位，主持人宣布需要疏散時，才不致一窩蜂往同方向走。市府全力以赴做好維安應變，要求主辦單位加強活動場地的照明設備，各場地做好「地檢」，更要做好「人檢」，有些活動可能對參加民眾進行簡單的安檢，請大家配合，讓活動能順利進行、大家開心過年過節。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

憂北捷模仿效應 盧秀燕：台中96維安據點、全城戒備到明年

嚇爆！精神恍惚男手持鐮刀、螺絲起子夜市旁揮舞 彰化警火速制伏

北捷事件家長恐慌！中市警啟動護童勤務 上放學都看得到警察叔叔