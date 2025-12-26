台中維安升級 盧秀燕：禁止行李箱等10類物品入場

（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市自27日起一連串大型活動展開。台中市長盧秀燕今天表示，城市維安加嚴加密，啵啵球、發光氣球、行李箱等10大物品禁止攜帶入場，她重申「安全、安全、安全」。

台北市19日發生隨機攻擊事件，引起社會各界關注，緊接著跨年晚會等活動，維安備受關注。台中市長盧秀燕今天出席東勢區「許良宇圖書館」啟用典禮，她接受媒體聯訪，對於跨年晚會維安措施做上述表示。

盧秀燕表示，台中市許多年節和大型活動即將登場，27日起，五月天一連6場演唱會，以及蕭敬騰壓軸的跨年演唱會，屆時將有數10萬人次湧進台中。為了城市安全，維安將全面升級，加嚴加密。

廣告 廣告

警方日前公布10大類禁止攜帶的物品，盧秀燕再次呼籲要求民眾配合，包括行李箱等不要攜帶入場，讓台中市可以有安全開心的節慶活動。

台中市警察局日前公布活動現場禁止攜帶以下各類（違禁）物品：1.槍枝（含模擬槍、玩具槍）、彈藥、刀械、爆裂物等危險物品。2.劇毒、腐蝕性、放射性等化學危險物品。3.毒品、有害生物製劑、傳染原體等危險物質。

4.燃油、瓦斯、酒精、鞭炮、壓力噴罐等易燃易爆物品。5.不明用途之粉末或液態物。6.玻璃瓶等易碎物品，以及剪刀、飛鏢等尖銳物品。7.棍棒、長柄物等可能造成人身傷害的物品。

8.任何可投擲、發射或具噴射功能之物品。9.遙控無人機（含無線遙控玩具）等可能干擾活動或造成危害之物品。10.啵啵球或發光氣球、行李箱及登機箱。（編輯：龍柏安）1141226