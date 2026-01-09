台中網紅水產店爆賣假貨！越南牡蠣改貼「東石蚵」 經理喊冤

記者林意筑／台中報導

台中市太平區某水產行以「嘉義東石鮮蚵」標榜販售，卻被發現掛羊頭賣狗肉，以越南進口的牡蠣販售給顧客。經台中地檢署偵辦，依虛偽標示商品、詐欺取財等罪起訴店家與經理，對此店經理喊冤表示，是盤商私自摻入越南牡蠣，店家也是受害者。

由於冬季時期嘉義東石的鮮蚵產量減少，蚵仔也會變得瘦小、不肥美，竟有廠商混入「越南牡蠣」後出貨販售。去年3月時，嘉義警方與保七總隊獲報前往位於台中太平某水產行進行調查，確認店家以「嘉義東石鮮蚵」標榜販售，將呂姓經理帶回調查後依虛偽標示商品、詐欺取財等罪起訴。

台中太平某水產以越南牡蠣假冒東石鮮蚵。（圖／翻攝畫面）

據悉，該公司實際負責人為一名林姓老闆，呂男為太平區旱溪西路上該旗艦店店經理，2024年底，呂姓經理透過通訊軟體Line向彭姓盤商訂購「越南牡蠣」，收到貨後再由不知情的員工貼上「東石去殼鮮蚵」標籤後上架販售。

對此呂姓經理喊冤表示，貨品是向上游廠商進貨的，並不知道對方有摻假，且說明，因「越南牡蠣」有藥味，所以進貨時就告知「不要進越牡蠣，要求以後只提供「台灣蚵仔」，未料對方竟摻入「越南牡蠣」，但也承認店家沒有盡到把關責任。

店家強調，儘管他們也被蒙在鼓裡，但身為第一線業者，在把關上確實有疏失，責無旁貸。除了向消費者致歉，也承諾未來在進貨、驗收流程上會更加嚴謹。

