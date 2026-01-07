台中網紅水產店造假 引進越南牡蠣偽標「東石產」騙半年

台中知名水產爆販售假的東石鮮蚵，店經理涉詐欺被起訴。（翻攝自Google地圖）

台中市太平區一間占地千坪、擁有高知名度且常獲網紅推薦的「旗艦水產店」，驚傳產地造假醜聞！該店遭檢調查出，在國內牡蠣減產期間，竟引進大量越南牡蠣，並張貼標籤偽裝成「東石去殼鮮蚵」對外販售，欺騙消費者長達5個月。台中地檢署近日偵結，依《食安法》及詐欺取財等罪嫌，起訴該店呂姓經理。

檢警調查發現，該水產旗艦店呂姓經理明知台灣冬季牡蠣產量減少且體型瘦小，難以滿足消費者需求，竟自2024年底開始，向特定廠商訂購進口越南牡蠣。呂男隨後指示不知情的店員，將這些境外牡蠣裝袋並張貼「東石去殼鮮蚵」標籤，陳列於店內黃金位置，並在官方粉絲專頁大肆宣傳。

這起造假案之所以曝光，是由於嘉義縣警方接獲情資，於2025年3月親自前往該旗艦店「放蛇」購買，員警購買後立即將樣本送往農業部水產試驗所，透過專業鑑定技術分析，結果證實該標榜東石產的牡蠣百分之百為「境外牡蠣」，隨即依法移送偵辦。

呂姓店經理在偵訊時坦承不諱，檢方更在其手機內查獲與上游廠商溝通進口貨的對話紀錄，以及多張以「東石鮮蚵」為名義的虛假宣傳截圖，證據確鑿。檢方認定呂男在5個月內多次販售不實標記商品，行為惡劣，從重依販賣假冒食品、詐欺取財、虛偽標示商品等罪起訴；此外，該公司也將面臨《食安法》規定的行政罰金。

