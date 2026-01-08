台中網紅水產「越南蚵」冒充東石 賣5個月才被抓

有不肖業者假冒東石鮮蚵，混充越南牡蠣欺騙消費者。（示意圖／AI生成）





台中太平一家網紅水產行，因台灣牡蠣冬季產量少、價格高，向盤商進口了越南鮮蚵，由不知情的員工貼上東石去殼鮮蚵標籤、冒充販售，警方送驗後確認為越南鮮蚵，檢方依詐欺罪、違反食安法起訴。不過業者出面喊冤，並不知道廠商有摻雜。

大把蚵仔裹麵粉，蛋、青菜下鍋煎到滋滋作響，國民美食怎麼能少了蚵仔，不管是炒麵、麵線糊，蚵仔美食不少人都愛。只是竟有不肖業者假冒東石鮮蚵，混充越南牡蠣欺騙消費者。

位在台中太平這間網紅水產行占地千坪，各式海鮮頗有名氣，只是從2024年12月開始，他們向盤商進口越南牡蠣，不知情的員工則貼上嘉義東石去殼鮮蚵。2025年嘉義警方購買後拿去送驗，農業部靠機器鑑定，確認是越南牡蠣，等於他賣了5個月才被查獲。

遭起訴水產行店經理呂先生：「他有寄（越南蚵）樣本來，那我們測試之後覺得不行，我說這個不行，不要，你就是拿台灣的給我就好。然後後來它有摻雜，我們也不知道。」

儘管呂先生喊冤，解釋不知道進來的貨有摻雜到越南牡蠣，但檢察官查出他與上游廠商的對話紀錄，認定呂姓負責人販賣虛偽標示商品、詐欺取財、食安法，遭到起訴。

本土跟越南進口的鮮蚵究竟差在哪，越南蚵比較大顆，外觀乳白；台灣則是小顆，顏色黑。越南產量多，價格相對便宜；台灣夏天有颱風，冬季受到東北季風影響，產量更少，價格相差1斤約30到40元。

攤商：「就是蚵仔的外殼，其實都長差不多，所以你要說真的能分辨嗎，真的要下去驗了比較能分。」

這幾年越南蚵進口逐年增加，已接近國產數量的5分之1，但消費者在市場上，光用看的根本難以辨別，產地混充就是欺騙消費者。網紅水產誠信出問題，越南蚵還曾被驗出致癌物「無機砷」超標5.4倍，不知情的顧客吃下肚，還要擔心食安問題。

