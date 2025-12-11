台中總預算創新高 綠再促普發現金

中央普發現金1萬元，嘉義市也加碼普發6000元，台中綠營議員11日在議會三讀會臨時動議指出，嘉義市人口僅約26萬，卻能「還稅於民」；反觀台中市是全國第二大城，明年度總預算史上最高卻喊窮，「嘉義能，為何台中不能？」要求盧市府評估普發現金可行方案，若可行應盡速提出追加減預算案送議會；議長張清照裁示市府研究辦理。

議員陳俞融指出，嘉義市政府日前正式通過提案，在不排擠公共建設下，宣布加碼普發市民每人6000元；反觀號稱全國第二大城的台中市，面對中央政府普發1萬元，盧市府至今卻靜悄悄，難道要台中市民看著嘉義市民的幸福，感到相對剝奪感嗎？

陳俞融強調，台中市剛通過明年度總預算2382億元，創下史上新高，她質疑台中市擁有比嘉義市更充裕的財政、更龐大的稅收，反問盧市長「嘉義能，為何台中不能？」

陳俞融表示，嘉義市長黃敏惠說得很清楚，普發現金是為了「強化民眾消費韌性」，過去嘉義市普發2000元成功帶動營利事業銷售額成長9.56％，證明直接發放現金，比市府舉行的抽獎、購物節活動更能幫助基層市民與在地攤商；議員陳淑華則要盧市長把購物節的錢省下來普發現金；議員陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤、張芬郁表示，與其砸大錢辦購物節做包裝，不如學嘉義市，把資源真正回饋給每位市民。

台中市府說明，今年度除面臨售地收入不如預期外，中央補助款也大幅縮減，教育、社會、建設與捷運等多項經常性支出回歸市府，造成明年度預算差短增加，財政壓力明顯攀升。

市府強調，面對中央補助削減、重大建設經費需求高峰及景氣不確定性，市府以「財政紀律」為原則，在不影響市政推動與民生照顧前提下研議開源節流方案，若財政轉佳、年度收支允許，會審慎評估普發現金可行性。