台中美妝工廠的文藝富興 一種絕版味道讓文化部長聞香大驚奇

「富興工廠1962」文創聚落總監許清皓(左起)、路易斯為文化部長李遠介紹絕版「賓士」美髮水。(記者凌美雪攝)

〔記者凌美雪／台中報導〕文化部長李遠今(28)日走訪位於台中的「富興工廠1962」文創聚落，此地前身是日治時期1931年創立的「盛香齋」，專營美髮霜及面霜；戰後更名為「盛香堂」，成為全台首間通過政府立案的化妝品工廠，是國民品牌雪芙蘭的誕生地。名稱中的「1962」即是紀念工廠正式落成，但後來因產能所需於1970年代將工廠遷移，而舊址則在閒置多年後，由清筑設計團隊於2021年進駐，一步步為老屋創造新生。

復刻過去男士理髮店場景的「俐落男士理髮廳」。(記者凌美雪攝)

「富興工廠1962」文創聚落總監許清皓說明，取名「富興工廠」除因所在地復興路的諧音，也代表著「富」有的理念與創意，以及「興」起老屋的新價值，象徵這座「老」工廠不論是在時尚或文創產業，始終走在時代的浪潮前端。這個融合美食、音樂、藝文展演、二手書店與老物件的場域，除有台中唯一雜誌圖書館及花藝、選物等17個品牌商家，甚至有2家入選米其林指南的餐廳，可說成功塑造了吸引人流連的生活美感實踐空間。

「富興工廠1962」是融合美食、音樂、藝文展演、二手書店與老物件的場域。(記者凌美雪攝)

最特別的是位於3樓的「俐落男士理髮廳」，完全復刻過去男士理髮店場景，主理人路易斯特地到盛香堂工廠找到已停產的老品牌「賓士」髮乳、洗髮水，讓李遠一聞大為吃驚，直喊：「是我們那個年代男人的味道」，讓人好奇：「那是什麼味道啊？」已年過七旬的李遠，想一想笑著說：「油頭粉面！」李遠說他年輕時因為沒錢又理平頭，因此沒用過，但當時有錢的仕紳應該都使用過，難怪名為「賓士」，跟現在知名的進口汽車品牌似乎沒有關係。

已經參觀過很多文化基地的李遠認為，「富興工廠1962」與其他文化基地最大的不同是非常具有「歷史感」，一邊保留從日治時期到戰後的美容產品與歷史連結，卻以非常現代的經營方式呈現，真正展現了文化基地與土地及時代連結的意義。

「富興工廠1962」內的米其林餐廳。(記者凌美雪攝)

