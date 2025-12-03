台中美容店凌晨變戰場！武士刀鋁棒上陣 6人圍毆討債男血流滿地

台中汽車美容店凌晨變「武器戰場」，40萬債務談判破裂7人持鋁棒、武士刀痛毆流血。（圖 ／翻攝畫面）

台中東區一間汽車美容店3日凌晨驚傳暴力鬥毆事件，起因竟是一筆40萬元債務談判破裂，讓原本協商的場面瞬間演變成「全武行」，29歲黃姓女子為討回欠款，找來6名友人助陣，手持鋁棒、木棍甚至武士刀，對前來討債的24歲徐姓男子及同行的2名友人痛毆，造成多人受傷，現場血跡斑斑，場面駭人。

台中第三警分局表示，凌晨2時50分接獲報案，指稱東區十甲東路的美容店有多人打架，情況危及生命安全，隨即啟動快打部隊，派出20名警力前往處理，抵達現場時，店鋪大門深鎖，警方多次喝令開門仍不果，原準備破門攻堅，嫌犯才配合開門投降。現場隨即查獲4支鋁棒、6支木棍、1支鐵鎚及毒品K他命。

廣告 廣告

警方調查指出，事件起因為黃女與徐男就40萬元債務協商未果，談判一觸即發。黃女找來34歲洪姓男友及其他5名友人增援，當場包圍徐男與同行的張姓、林姓男子，揮舞各種凶器痛毆。雖然被攻擊的3人意識清楚，但全身多處受傷、頭臉流血，送醫後暫無生命危險。

據了解，參與圍毆的黃女與6名友人並非幫派成員，而是私人朋友關係，但因金錢糾紛引發嚴重暴力事件。警方已依妨害自由、聚眾鬥毆及毒品罪嫌將7人送辦，並呼籲民眾切勿以暴制暴，以免釀成更嚴重後果。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

媽生病請妻照顧遭拒 月給4萬家用丈夫嗆「換妳去上班」被全場炮轟

清潔員送電鍋給拾荒婦淪貪污犯 Cheap轟司法僵化「法律在懲罰好人」

病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP