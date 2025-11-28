台中美容業者屢遭消費申訴 市府上門貼警告
（中央社記者蘇木春台中28日電）台中美容業者怡豫公司因近來消費申訴案件數量增加，且屢次違反「消費者保護法」、「台中市消費者保護自治條例」等規定，中市府今天前往張貼消費警訊告示，期能提醒民眾謹慎消費。
台中市政府今天發布新聞稿表示，位於台中市豐原區中正路的怡豫股份有限公司，常以貼貼紙、填問卷等名義，引導消費者進入店內推銷商品，卻未依「消費者保護法」規定，以書面明確告知此類行銷方式屬訪問交易，消費者得於7日內行使無條件解除權。
經台中市衛生局要求限期改善，業者仍未改善，並於民國113年11月及114年6月裁罰在案，經法院判決，怡豫公司的行銷方式確屬訪問交易，業者應依法退還價金，但怡豫公司經市府裁罰後仍未改善行銷手段。
台中市府法制局長李善植表示，台中市民國113年修正公布「台中市消費者保護自治條例」，政府機關可前往業者營業場址，張貼消費警訊告示機制。
市府統計，新法上路後受理怡豫公司申訴案件計38案，領有身心障礙手冊的消費者計5件，其中更包含1名領有中度身心障礙證明者。20歲以下（含20歲）消費者計10件，占整體申訴數26%，且20歲以下申訴人消費金額達20萬4000元。
李善植提到，新法上路後，市府審酌怡豫公司違規情節及消費申訴案件顯著增加的狀況，由市府消保官及衛生局等單位於今天至營業場所張貼公告，業者自114年11月28日至同年12月27日，不得撕毀、移置、遮蔽，或有其他致一般人無法辨識該公告行為，期能提醒消費者慎選店家、謹慎消費。
台中市法制局消保官吳冠民說明，若被張貼的業者，在公告張貼期間，有撕毀、遮蔽等行為，可依「台中市消費者保護自治條例」規定，處3萬至10萬元罰鍰。（編輯：謝雅竹）1141128
