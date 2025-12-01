台中一名41歲李姓男子在黑色購物週最後一天，於美式賣場購物後離場時發生交通事故。這名男子在停車場轉彎處連續撞擊3台車輛，其中包括價值700萬元以上的大G系列休旅車。警方到場後對李男進行唾液毒品快篩，結果呈現陽性反應，確認他涉嫌毒駕。事故雖未造成人員傷亡，但多輛車輛受損嚴重，李男可能面臨高額賠償。

台中美式賣場41歲男涉毒駕連環撞3車！700萬賓士大G停車格遭殃

台中一名41歲李姓男子在黑色購物週最後一天，於美式賣場購物後離場時發生交通事故。這名男子在停車場轉彎處連續撞擊3台車輛，其中包括價值700萬元以上的大G系列休旅車。警方到場後對李男進行唾液毒品快篩，結果呈現陽性反應，確認他涉嫌毒駕。事故雖未造成人員傷亡，但多輛車輛受損嚴重，李男可能面臨高額賠償。

台中美式賣場41歲男涉毒駕連環撞3車！700萬賓士大G停車格遭殃 。(圖／TVBS)

事故發生在台中北屯的美式賣場停車場，當時正值黑色購物週最後一天，下午4點左右人潮車潮洶湧。根據目擊者描述，一輛銀色轎車在停車場內直行時，先是擦撞了停放在車格內的白色賓士G系列休旅車，接著倒車又撞上後方柱子。目擊駕駛見狀急忙閃避，但肇事駕駛沒有停下，反而繼續踩油門，往右轉向後直接撞上另一輛車的車頭，造成被撞車輛的駕駛和乘客頭痛不已。

41歲男涉嫌毒駕撞3車遭逮 撞賓士大Ｇ慘賠。(圖／TVBS)

據了解，這名41歲的李姓男子是在購物完準備離場時，從賣場二樓開車下樓時，在轉彎處連續撞擊3輛車輛。所幸事故沒有造成人員受傷，但撞擊力道相當大，肇事轎車的車頭、車尾都毀損嚴重，白色賓士G系列車頭留下擦痕，另外兩台車的車頭、車尾也都被撞到變形。

41歲男涉嫌毒駕撞3車遭逮 撞賓士大Ｇ慘賠。(圖／TVBS)

松安所副所長翁林翊表示，警方到場時發現李男神情恍惚，懷疑並非單純交通事故。經李男同意後實施唾液毒品快篩，結果呈現陽性反應。警方依《道路交通管理處罰條例》第35條開單舉發，並將車輛移置保管，涉毒部分將待尿液檢驗結果出爐後依法處理。根據了解李男供稱自己在家中吸食毒品後，便開車到賣場採購。結果他不僅在黑五沒有省到錢，反而連撞三台車，其中包含至少價值700萬元的賓士G系列休旅車，後續賠償金額可能相當龐大，恐怕會讓他「吃不完兜著走」。

