台中美樂地公園競圖開跑 徵件至5/15

台中市政府舉辦的「美樂地公園論壇」今年邁入第七屆，並以「宜居好行美樂地」為主軸，結合「韌性防災公園創意競賽」及「十五分鐘生活圈創意競賽」兩大子題，推出「2026全國大專院校特色公園競圖」活動，競賽總獎金高達26.3萬元，即日起公告徵件至5月15日止，歡迎全國大專院校學生踴躍參與投稿。

建設局長陳大田表示，今年度競圖活動以「宜居好行美樂地」為主題，期望在氣候變遷與極端氣候事件的情境下，探討如何將公園綠地從單純休憩空間提升為兼具防災、調節與生活服務功能的多元載體，打造「安心生活、自在移動、近距離服務」的韌性城市，並吸引更多民眾參與台中市的綠意生活。

建設局表示，「台中美樂地計畫」致力打造兼具生態友善與永續理念的城市公園，歷屆競圖活動皆吸引超過百件作品參賽，去（114）年收件數更高達248件，顯示青年學子參與踴躍。

建設局指出，市府將持續透過競賽激發學生對環境議題的創意思維，推動更多人關注綠色永續發展，更多公園競圖詳情請至第七屆台中美樂地公園競圖FB粉絲團網站（https://www.facebook.com/park2026），或上建設大台中臉書粉絲專頁（https://www.face-book.com/tcgovconstruction/?lo-cale=zh_TW）掌握第一手資訊。