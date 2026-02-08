台中美樂地計畫大里涼傘樹公園「探索城堡」啟用！

(見圖)大里涼傘樹公園「探索城堡」啟用後，吸引大批民眾到訪體驗。

▲(見圖)大里涼傘樹公園「探索城堡」啟用後，吸引大批民眾到訪體驗。

台中市府建設局於大里區涼傘樹公園投入經費625萬元，設置全新的「探索城堡」共融遊戲場，並於日前開放使用。為歡慶新設施啟用，地方於昨（7）日自發性辦理啟用活動，結合社區力量共同參與，現場氣氛熱鬧溫馨，居民也對市府用心打造安全、趣味兼具的公園空間表達高度肯定，讓涼傘樹公園成為社區親子休憩的新亮點。

建設局長陳大田表示，「台中美樂地計畫」持續推動各行政區公園改善，讓公園成為全齡共享、貼近生活的公共空間。涼傘樹公園原為既有公墓轉型而成，市府透過整體空間盤點與設施更新，引入共融遊戲理念，不僅保留綠地休憩功能，也讓公園轉型為鄰近社區重要的親子活動據點。

廣告 廣告

陳大田指出，此案總經費約625萬元，改善範圍約280平方公尺，遊戲場以「探索城堡」為設計主軸，設置立體複合式遊具作為視覺與活動核心，結合多層平台、攀爬設施與封閉式管狀滑梯，串聯形成連續且富探索感的遊戲動線，讓孩童如同在樹屋間穿梭冒險，提升遊戲的趣味性與挑戰性，鼓勵孩子在遊戲中培養勇氣與探索精神。

建設局說明，遊戲場全面鋪設彈性安全鋪面，並透過色彩與圖案清楚界定活動區域，有效降低跌落衝擊風險，同時提升空間辨識度；鋪面亦與既有公園動線順平銜接，並整合無障礙設計，確保推嬰兒車或行動不便者皆可順利進出，落實共融友善精神。