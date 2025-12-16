台中美食推薦｜台中洲際球場周邊必吃美食Top7 兄弟象迷推薦口袋名單

台中洲際棒球場位於北屯崇德路和環中路口，相信象迷們一定不陌生，面對刺激的賽事，可得好好吃頓飯補充體力，如果你吃膩了球場內的小吃，也不想老是吃麥當勞，那麼今天台中美食推薦，精選了幾家洲際球場周邊美食，價格實惠、美味好吃，不管是賽前或賽後，吃飽了準沒錯。

台中洲際球場周邊美食｜大吉籤plus+麻辣串串鍋專門店

大吉籤plus+麻辣串串鍋專門店每到傍晚營業時間總是人潮滿滿，各種各樣的霓虹裝飾和活潑有趣的標語，十分引人注目，充滿熱鬧的夜市氛圍。店內提供多種鍋底，可以選擇單鍋或鴛鴦鍋，大冰櫃裡擺滿一串串的新鮮食材任君挑選，每串只要13元，CP值很高，另外還有招牌菜、肉品、海鮮可以加點，就大陸常見的串串店標配小龍蝦和小酥肉也都有。正宗的四川口味，鮮香麻辣十分過癮，再來上一杯冰啤酒，真的太爽啦！

店家地址：台中市潭子區環中東路一段11號

連絡電話：0911-619-169

營業時間：17:30~01:30

台中洲際球場周邊美食｜韓國餐桌밥상

北屯超熱門的韓國餐桌!由來自韓國大邱米其林餐廳主廚所開設，是許多饕客的口袋名單。外觀普通的小店，簡單的裝潢和桌椅，供應韓國道地美食，菜單很簡單有主食套餐韓式烤牛肉、泡菜湯、醬燒梅花豬、大醬湯、辣嫩豆腐湯、特製醬拌飯等，會附上3個小菜和白飯，還有海鮮蔥煎餅、辣炒年糕和飲品，推薦韓式烤牛肉，軟嫩入味、鹹甜滋味超下飯。用餐時間一位難求!連平日午餐也常會滿座，建議最好訂位。

店家地址：台中市北屯區四平路276號

連絡電話：0960-994-835

營業時間：11:30~14:00、17:00~20:00（週一、二公休）

台中洲際球場周邊美食｜seasoning 四季走走

四季走走 seasoning，使用當令食材，用簡單的烹調，具體實踐綠色飲食。四季走走有一樓和地下室，以白色為主體，點綴上木質調與綠植，大片的落地窗讓光影流動著，整個空間非常舒服。餐點提供早午餐、輕食、飲品和甜點，使用小農提供的友善食材，並選用雨林聯盟認證咖啡豆，推薦雞腿排起司早午餐盤、剝皮辣椒鮮蝦薄餅，調味很不錯、食材也很新鮮。

店家地址：台中市北屯區崇德十八路28號

連絡電話：04-2243-2000

營業時間：08:30~19:00（週一公休）

台中洲際球場周邊美食｜平禄壽司-松竹店

來自日本仙台的平祿壽司是日本歷史最悠久的迴轉壽司，開幕之後評價一直很不錯，也是全台首創提供飲料自助吧的迴轉壽司店。店內領檯及門口造型設計參考日本兩國國技相撲館外型，整家店是非常美麗的日式風格。餐點細緻新鮮又平價，主打鮭魚系列，總共有十多種鮭魚的口味，油脂豐富、口感新鮮，座位像小包廂用門簾保有隱私，還有可愛動物送餐車和小丑氣球表演，真的好吃好玩又平價，還是寵物友善店家喔～

店家地址：台中市北屯區松竹路三段362號

連絡電話：04-2298-1668

營業時間：11:00~22:00

台中洲際球場周邊美食｜蛋串燒-日式塩烤串燒店

生意紅火的蛋串燒鹽烤居酒屋，主打鹽烤串燒，師傅擁有台中知名老店近10年的實戰經驗，遵循食材全程使用炭火燒烤，絕不經油炸等預熱處理。除了鹽烤串燒外，生食的部分也很讓人驚艷，巴掌大的日本生蠔、肥美的天使紅蝦，鮮甜滋味沒話說，另外也推薦乳酪鮭魚烤飯糰和盲選雞翅，以適當的火候與調味，呈現出食材的的美好滋味，難怪總是讓人吃到上癮。

店家地址：台中市北屯區昌平路二段45-7號

連絡電話：04-2421-1618

營業時間：17:30~00:00

台中洲際球場周邊美食｜泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋-崇德店

泰滾Rolling Thai泰式火鍋，從裝潢就是濃濃的南洋度假氛圍，空間寬敞舒適，還有超可愛的茅草屋座位，用餐體驗感超好。用餐方式是採用單點，也有套餐可以選擇，菜單品項很豐富。火鍋湯頭可以選擇單湯頭或是鴛鴦鍋，招牌冬蔭功和椰奶雞湯底，口味超道地，濃郁的口感，配上澎湃的海鮮盤，真是瞬間來到泰國，另外推薦泰拳蝦餅、泰國啤酒，喜歡泰式料理的人不要錯過。

店家地址：台中市北屯區崇德路三段75號

連絡電話：04-2422-3399

營業時間：11:00~22:00

台中洲際球場周邊美食｜方正谷眷村味

來自美麗山城埔里的方正谷來到北屯新村後，將眷村的飲食特色結合老台菜，以傳承30多年屬於家的味道，展現出台灣多元料理的樣貌。餐館復古寬敞的用餐空間，結合周邊文物館及柑仔店、冰菓室、男士理髮廳等舊時場景，復刻出眷村生活體驗。曾獲獎項肯定的蔗香紹興士官長三層肉、黃金百合炒米粉、老菜脯雞湯燉鍋等都是必點的經典菜色，眷村台菜的魅力，一定要親自品嘗。

店家地址：台中市北屯區天祥街19號

連絡電話：04-2233-9753

營業時間：11:00~14:00、16:30~21:00（週一公休）

本文為「ReadyGo」編輯團隊授權刊登，原文自此