台中美食推薦｜台中洲際球場周邊必吃美食Top7 兄弟象迷推薦口袋名單
台中洲際棒球場位於北屯崇德路和環中路口，相信象迷們一定不陌生，面對刺激的賽事，可得好好吃頓飯補充體力，如果你吃膩了球場內的小吃，也不想老是吃麥當勞，那麼今天台中美食推薦，精選了幾家洲際球場周邊美食，價格實惠、美味好吃，不管是賽前或賽後，吃飽了準沒錯。
台中洲際球場周邊美食｜大吉籤plus+麻辣串串鍋專門店
大吉籤plus+麻辣串串鍋專門店每到傍晚營業時間總是人潮滿滿，各種各樣的霓虹裝飾和活潑有趣的標語，十分引人注目，充滿熱鬧的夜市氛圍。店內提供多種鍋底，可以選擇單鍋或鴛鴦鍋，大冰櫃裡擺滿一串串的新鮮食材任君挑選，每串只要13元，CP值很高，另外還有招牌菜、肉品、海鮮可以加點，就大陸常見的串串店標配小龍蝦和小酥肉也都有。正宗的四川口味，鮮香麻辣十分過癮，再來上一杯冰啤酒，真的太爽啦！
店家地址：台中市潭子區環中東路一段11號
連絡電話：0911-619-169
營業時間：17:30~01:30
台中洲際球場周邊美食｜韓國餐桌밥상
北屯超熱門的韓國餐桌!由來自韓國大邱米其林餐廳主廚所開設，是許多饕客的口袋名單。外觀普通的小店，簡單的裝潢和桌椅，供應韓國道地美食，菜單很簡單有主食套餐韓式烤牛肉、泡菜湯、醬燒梅花豬、大醬湯、辣嫩豆腐湯、特製醬拌飯等，會附上3個小菜和白飯，還有海鮮蔥煎餅、辣炒年糕和飲品，推薦韓式烤牛肉，軟嫩入味、鹹甜滋味超下飯。用餐時間一位難求!連平日午餐也常會滿座，建議最好訂位。
店家地址：台中市北屯區四平路276號
連絡電話：0960-994-835
營業時間：11:30~14:00、17:00~20:00（週一、二公休）
台中洲際球場周邊美食｜seasoning 四季走走
四季走走 seasoning，使用當令食材，用簡單的烹調，具體實踐綠色飲食。四季走走有一樓和地下室，以白色為主體，點綴上木質調與綠植，大片的落地窗讓光影流動著，整個空間非常舒服。餐點提供早午餐、輕食、飲品和甜點，使用小農提供的友善食材，並選用雨林聯盟認證咖啡豆，推薦雞腿排起司早午餐盤、剝皮辣椒鮮蝦薄餅，調味很不錯、食材也很新鮮。
店家地址：台中市北屯區崇德十八路28號
連絡電話：04-2243-2000
營業時間：08:30~19:00（週一公休）
台中洲際球場周邊美食｜平禄壽司-松竹店
來自日本仙台的平祿壽司是日本歷史最悠久的迴轉壽司，開幕之後評價一直很不錯，也是全台首創提供飲料自助吧的迴轉壽司店。店內領檯及門口造型設計參考日本兩國國技相撲館外型，整家店是非常美麗的日式風格。餐點細緻新鮮又平價，主打鮭魚系列，總共有十多種鮭魚的口味，油脂豐富、口感新鮮，座位像小包廂用門簾保有隱私，還有可愛動物送餐車和小丑氣球表演，真的好吃好玩又平價，還是寵物友善店家喔～
店家地址：台中市北屯區松竹路三段362號
連絡電話：04-2298-1668
營業時間：11:00~22:00
台中洲際球場周邊美食｜蛋串燒-日式塩烤串燒店
生意紅火的蛋串燒鹽烤居酒屋，主打鹽烤串燒，師傅擁有台中知名老店近10年的實戰經驗，遵循食材全程使用炭火燒烤，絕不經油炸等預熱處理。除了鹽烤串燒外，生食的部分也很讓人驚艷，巴掌大的日本生蠔、肥美的天使紅蝦，鮮甜滋味沒話說，另外也推薦乳酪鮭魚烤飯糰和盲選雞翅，以適當的火候與調味，呈現出食材的的美好滋味，難怪總是讓人吃到上癮。
店家地址：台中市北屯區昌平路二段45-7號
連絡電話：04-2421-1618
營業時間：17:30~00:00
台中洲際球場周邊美食｜泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋-崇德店
泰滾Rolling Thai泰式火鍋，從裝潢就是濃濃的南洋度假氛圍，空間寬敞舒適，還有超可愛的茅草屋座位，用餐體驗感超好。用餐方式是採用單點，也有套餐可以選擇，菜單品項很豐富。火鍋湯頭可以選擇單湯頭或是鴛鴦鍋，招牌冬蔭功和椰奶雞湯底，口味超道地，濃郁的口感，配上澎湃的海鮮盤，真是瞬間來到泰國，另外推薦泰拳蝦餅、泰國啤酒，喜歡泰式料理的人不要錯過。
店家地址：台中市北屯區崇德路三段75號
連絡電話：04-2422-3399
營業時間：11:00~22:00
台中洲際球場周邊美食｜方正谷眷村味
來自美麗山城埔里的方正谷來到北屯新村後，將眷村的飲食特色結合老台菜，以傳承30多年屬於家的味道，展現出台灣多元料理的樣貌。餐館復古寬敞的用餐空間，結合周邊文物館及柑仔店、冰菓室、男士理髮廳等舊時場景，復刻出眷村生活體驗。曾獲獎項肯定的蔗香紹興士官長三層肉、黃金百合炒米粉、老菜脯雞湯燉鍋等都是必點的經典菜色，眷村台菜的魅力，一定要親自品嘗。
店家地址：台中市北屯區天祥街19號
連絡電話：04-2233-9753
營業時間：11:00~14:00、16:30~21:00（週一公休）
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 51
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 100
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 95
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 12
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 91
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 8 小時前 ・ 24
調解家寧破局！Andy老師親揭「官司進度」火大發聲：誠意0
百萬YouTuber「眾量級」Andy老師（王崇睿）與張家寧分手後隔空開撕，更因頻道財務問題鬧上法院，官司至今尚未落幕。今（16）日新北地方法院傳喚Andy老師、張家寧、家寧媽曾淑惠到庭調解，沒想到張家寧卻沒有出席，而Andy老師稍早也透過社群火大發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 12
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 551
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
行政院不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」 網讚：邏輯太強
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法，將以「不副署、不公布」方式進行；行政院長卓榮泰昨（14）晚稱，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」被視作為後續決策做預告。至於在野黨是否發起倒閣，也成了關注的焦點。對此，ICU醫師陳志金今（15）日就提出一項疑問，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 262
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 1 天前 ・ 288
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 108
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 38
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2