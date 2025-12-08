台中義交指揮中突倒地送醫不治 兒悲泣「在我心中您就是英雄」

杜姓義警七日晚執行廟會交通疏導勤務時突倒下，熱心民眾見狀上前協助搶救，送醫仍不治。 （記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市五十七歲杜姓義警七日晚在中區台灣大道一段和中華路交叉路口，執行廟會路口交通疏導勤務時，突然不支倒地，當場失去呼吸心跳，雖緊急送醫仍不治，八日由檢察官相驗，杜男死因為心血管疾病引發的心肺衰竭，家屬對死因無意見。杜男兒子也在臉書發文「您是我心中英雄」。

杜姓義警七日晚間七時四十一分左右，在台灣大道一段和中華路交叉路口執勤，卻突然昏倒，民眾看到趕緊通報警消，路過騎士發現也停下協助救援，台中市消防局救護人員獲報迅速趕至，發現杜男已經沒有呼吸心跳，雖立即送醫搶救仍在當晚九時多宣告不治。

廣告 廣告

杜男兒子在臉書發文寫到，「感謝您為了社會付出了一點微薄之力」、「做義警、義交、做甘霖送餐、在小學擔任童軍老師您的付出與努力，我真的覺得我的爸爸很偉大」、「在我心中您就是一位英雄」、「臨終前還在中華路與台灣大道指揮交通」、「爸爸您的任務結束了安心的去做小天使吧」。

台中市第一警分局表示，杜姓義警擔任義警已經有二十二年，平時擔任司機，但熱心公益，每個月有四小時擔任交通疏導勤務或陪同員警出勤，前晚是協助廟會活動的交通疏導，卻不幸發生這樣的事情，將會全力協助家屬處理後事。