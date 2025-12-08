台中義交路口執勤突倒地OHCA 送醫搶救不治

台中市中區昨（7）日晚間7點42分，一名義交在台灣大道一段與中華路口指揮交通時突然昏倒。目擊民眾立刻報案，警消迅速到場救援，該名義交當時已無呼吸心跳，緊急送往中國附醫，但最終仍宣告不治。

義交緊急送往 中國附醫，但最終仍宣告不治 。（示意圖／中天新聞資料照）

據了解，當時杜姓義交正在台灣大道一段與中華路口執勤，負責疏導車流，卻突然失去意識，當場出現呼吸心跳停止（OHCA）的情況。路過的民眾目擊後立即報警求助，並有騎士停下協助救援。救護人員迅速趕到現場，發現杜男已無生命跡象，隨即施行心肺復甦術（CPR）並緊急送往中國醫藥大學附設醫院進行搶救，但最終仍宣告不治。詳細事發原因仍有待釐清。

