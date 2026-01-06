台中義消酒後救災惹爭議！ 拒測罰18萬引網友熱議

台中市太平區昨（5）日晚間發生一起嚴重民宅火災，火勢迅速蔓延，波及八戶民宅，現場宛如火海。台中市消防局接獲報案後，立即派遣大量人力與消防車前往救援，並召集義勇消防人員支援。經過約兩個半小時的搶救，火勢終於撲滅。然而，救災過程中卻發生一段插曲。

台中市太平區昨（5）日晚間發生一起嚴重民宅火災，救災的義消 趕往火場救援，因紅燈右轉、身上有酒氣遭警方攔下，拒檢遭開單後竟上網發文抱怨。（圖/翻攝自爆料公社，下同）

一名義勇消防員（義消）在收到訊息趕赴火場的途中，因紅燈右轉遭警方攔下。警方發現該義消臉色潮紅，身上有酒味，要求進行酒測，但該義消以趕往救災為由拒絕酒測，最終被警方依規定開出拒測罰單。

廣告 廣告

事後，該義消在社群平台《爆料公社》發文抱怨，稱他在家中用餐時喝了一碗燒酒雞，因而被懷疑酒駕。他表示，警方曾告知若拒絕酒測可立即離開，因此選擇接受罰單，但事後才發現拒測罰款高達新台幣18萬元，並伴隨機車吊扣兩年的處分。他直呼「一碗燒酒雞竟要付出18萬代價」，並附上罰單與火災現場照片。

該篇貼文引發熱議，許多網友批評義消行為不當，認為救災與酒駕是兩回事，且消防局規定義消飲酒後不得進入火場。一些網友更指出，酒後騎車本身已違法，不能以救災為理由辯解。面對批評聲浪，該義消最終刪除貼文。

警方則澄清，當時該名義消交通違規，加上身上有明顯的酒味，指揮棒測試確有反應，義消確認後選擇拒絕酒測，並強調全程錄影蒐證，依法處理此案。警方重申，對所有酒駕行為一律零容忍。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

台南交通助理員1/2起恢復開單 限違停等3項

交通紅單牽動愛心接力 朴子賣蘭花阿伯守法換地點續生活

雨天未開頭燈遭罰1200元 女駕駛告輸還得付訴訟費