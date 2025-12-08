台中義警執勤突倒下不治！兒心碎：在我心中您就是英雄

杜姓義警昨日值勤突倒地身亡，兒子臉書發文「在我心中您就是一位英雄」。 圖：翻攝自臉書

[Newtalk新聞] 台中市年約58歲杜姓男子昨日晚間於中區台灣大道、中華路擔任義交指揮，突然不支倒地，當場失去呼吸心跳，雖緊急送醫仍不治，今日檢察官相驗，死因為心血管疾病引發的心肺衰竭，杜男兒子臉書發文「在我心中您就是一位英雄」，感動網友。

昨日晚間杜姓義警於中區台灣大道一段、中華路口值行廟會車流疏導勤務，突然倒臥在路中央，許多用路人見狀立即上前關心，發現杜男已無意識後緊急通報119，不過救護人員趕抵時，杜男已無生命跡象，經CPR後送往中國附醫搶救，最終仍回天乏術。

廣告 廣告

杜姓義警猝死讓警方與杜男家屬都相當不捨，杜男兒子發文「您做義警、義交、做甘霖送餐、在小學擔任童軍老師，我真的覺得我的爸爸很偉大，在我心中您就是一位英雄，臨終前還在指揮交通，爸爸您的任務結束了，安心的去做小天使吧，爸爸我永遠愛您，謝謝您為了這個家付出那麼多」。

台中市第一分局指出，杜姓義警擔任義警已經有22年，平時擔任司機，但熱心公益，每個月有4小時擔任交通疏導勤務或陪同員警出勤，昨晚是協助廟會活動的交通疏導，卻不幸發生這樣的事情，將會全力協助家屬處理後事。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

破跨境盜版遊戲集團 刑事局：侵權軟體逾165萬套、市值高達40億元

未禮讓行人收6千元罰單！發文討拍遭網砲轟：開罰剛好而已