台中義警「執勤中昏迷」送醫搶救不治 兒悲悼：您是英雄

台中一名57歲杜姓男子從事義警工作22年，7日晚間在台灣大道一段與中華路口協助執行廟會交管時突然昏倒，當場失去呼吸心跳，現場目擊民眾見狀嚇壞，衝上前幫忙急救，並打電話叫救護車，但經過搶救仍回天乏術，由於他相當熱心公益，驟然離世讓許多親友非常惋惜。

廟會於昨日晚間舉辦遶境祈福活動，鞭炮鑼鼓震天響，吸引不少信徒參加，沒想到卻傳出有人昏倒的意外。一名正在執勤的義警突然昏倒在馬路中央，目擊民眾發現後立刻幫忙急救，不過經搶救後仍然不幸離世。根據了解，這名57歲的杜姓死者從事義警工作已經22年，相當資深，在許多同事眼中十分熱心公益，更是兒女心目中的好榜樣。

義警於值勤期間突然倒地不治。圖／民眾提供

從事義警工作22年 熱心公益不喊累

義警兒子哽咽表示，爸爸平時樂於助人，別人的事情都擺第一，只要有需要他的地方從不喊累，幫人當司機、協助指揮交通、送老人餐、做公益，他一直都在為別人付出，卻忘了照顧自己的身體，一天只睡3、4個小時。兒子更在臉書發文，說爸爸行善一輩子，是他們兄妹倆的英雄，如今驟然離世，讓家屬親友們不勝唏噓。

義警兒子悲痛發文悼念父親。圖／翻攝自臉書

台中／葉嘉雯、吳祥三、王東山 責任編輯／馮康蕙

