台中翁徒步16公里深夜迷路遊蕩 家屬哭笑不得：只為買布丁

【緯來新聞網】哪一家布丁這麼好吃？台中一名年近90歲的張姓老翁，日前因想吃布丁，竟從豐原一路走到西屯，結果不小心迷路，好在店員和警方熱心協助，讓他順利和家人團聚。

台中一名年近90歲的老翁，為了買布丁竟走了16公里。（圖／警方提供）

台中市政府警察局第六分局西屯派出所5日深夜11時許接獲通報，得知西屯區青海路一間店家前疑似有迷途長者逗留多時，店員見其在街頭徘徊、擔心安全，便請他入店休息並報警協助。



員警任宥廷、尤裕勝立即趕抵現場，發現老翁神情略顯疲憊，但意識清楚、情緒穩定，老翁僅記得自己住在「豐原區」，但說不出詳細住址；當警方關心他為何會出現在西屯時，老翁靦腆表示：「只是想買布丁吃，結果買完就不知道怎麼回家了」。



原來老翁為了購買布丁，當晚從豐原住處徒步外出，一邊走一邊找路，竟不知不覺走到西屯。考量夜深天氣漸涼，警方先將他護送回派出所休息，持續查證身分與聯繫家屬。



途中警方陪老翁聊天，從天氣聊到生活日常，甚至討論起「哪家布丁最好吃」，成功安撫緊張情緒，不久也順利聯繫上老翁的兒子，對方隨即從豐原趕往西屯接人。



據悉，老翁當晚為了買6個布丁，從豐原步行約16公里，家屬感謝店家和警方的幫忙，直呼既心疼又好笑，「沒想到一顆布丁，竟走出這麼遠！」



對此，警方特別提醒，隨著台灣邁入高齡社會，長者迷途情形日益增加，建議家屬可協助長輩配戴識別手鍊、隨身攜帶聯絡資訊，外出時多一份陪伴與關懷，就能少一分走失風險，避免危險發生。

