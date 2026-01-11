台中翁自撞墜8公尺深溪谷身亡 家屬嘆一生辛勤：養大5弟妹

台中市和平區穿龍橋今午發生自撞墜谷車禍。

台中市和平區穿龍橋今（11日）午發生自撞車禍，一名73歲楊姓男子騎車行經時，因不明原因撞上穿龍橋護欄，人飛落8公尺深溪谷，機車則留在橋上，楊翁被吊掛救起後，送往醫院仍傷重不治，事後楊翁妹妹感嘆，哥哥一生辛苦，工作養大5個手足，詳細事發過程還有待調查釐清。

台中市警消今（11日）中午12時1分獲報，和平區東崎路2段穿龍橋發生車禍，趕到現場後，發現機車倒在路邊，楊姓機車騎士則是墜落約8公尺深的溪谷，隨即出動吊掛機具將人吊起，送醫前已無呼吸心跳，送往東勢農民醫院救治仍未救回。

楊翁妹妹獲報趕到現場後，從平常作息推估，楊男應是到山上甜柿果園工作，要返回台中東勢住家途中，卻因不明原因自撞橋墩，並直言哥哥一生辛勤，家中包含哥哥在內一共6個手足，這群弟妹都靠他養大。

這條果園、家裡往返的熟悉路線，卻成為老翁奪命黃泉路，附近民眾也指出，該路段筆直，不常有車禍意外，直呼「那個不可思議啊，從來不曾這樣」，目前經抽血檢驗及調閱監視器畫面，排除楊翁酒駕、遭人撞擊等可能性，為何自撞墜谷，有待警方調查釐清。





