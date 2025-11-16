台中老城區最潮聖誕打卡點！第四信用合作社全新主題登場，巨型紅綠拐杖糖超吸睛～

台中｜第四信用合作社

想推薦一間外國遊客來台中必逛的特色代表店？台中老城區中山路上的 「第四信用合作社」肯定會是名單之一！這間由日出集團在「宮原眼科」之後打造的復古文青系冰品店，是 Google 上搜尋 台中冰店、台中必去景點 時一定會出現的超人氣名店。最近店外剛掛上紅綠配色巨型拐杖糖、店內換上聖誕節限定裝飾，整棟建築充滿聖誕節歡樂感，而且超好拍的啦。來這裡吃冰、吃早午餐、喝飲品、買伴手禮、拍照打卡一次搞定，絕對是不讓人失望的台中必訪清單。

台中老城區的中山路周圍有很多特色咖啡館、餐廳、旅宿，位在自由路二段與中山路交叉口附近的「第四信用合作社」就是代表性店家之一。豬飛的外國朋友來到台灣，都會特地安排時間過來走走拍拍、吃冰。從火車站走過來大約10分鐘路程。中山路是比較窄的巷道，這裡也是單行道，周圍停車比較不方便。

從遠處走來就會被它的外觀給深深吸引，水泥結構與窗明几淨大面落地窗，這裡建造於1966年，曾經是老銀行，現在是台中中區觀光旅遊指標之一。這天跟姐妹續來到旁邊的「富吉咖啡」享受咖啡午茶時光，直接被剛登場的聖誕佈置美到！

「第四信用合作社」 牆面掛上好幾根超浮誇巨型拐杖糖，紅綠色交錯一路延伸到二樓，晚上點燈後整棟建築超有聖誕節氣氛，我只是路過就不小心拍了半小時，這裡實在太美了啦！我覺得很有泰國浮誇設計的意象，老建築配上創意，又是另一番老屋新生命。

▲這麼巨大的拐杖糖就掛在2到3樓的外牆上，平常這裡的小巷弄就已經是網美打卡聚集地了，想必又要造成一波追隨風潮。

第四信用合作社｜充滿聖誕風的室內環境

「第四信用合作社」大門又厚又重，推開後被眼前的裝潢給震撼到。外面是台中老城區的日常街景，裡面卻像復古奢華的老上海風格，比起宮原眼科的華麗感，這裡是比較多的鬆弛感。裸露管線、粗獷水泥牆搭上古董大理石桌、復古沙發、經典銀行欄杆、甚至還有華麗水晶吊燈，這些混搭設計意外的很合。

而且最近他們直接把室內換成聖誕節限定場景，每年11.12月的這個時候都感到特別幸福！天花板吊滿一串串紅綠金的聖誕球、還有胡桃鉗娃娃、燈泡串一路亮到二樓，吧台、甜點櫃也不放過，松枝花圈和彩色小球鋪好鋪滿，誰能抗拒聖誕節的魅力。

▲除了人氣很高的冰淇淋、冰磚之外，還有咖啡、茶飲的選擇，而且多了早午餐。在這裡吃早午餐的感覺一定很棒！畢竟前身是銀行，肯定是財氣奔放啊（笑）。

▲設計也是讓人眼睛一亮！到處都有錢的相關設計，從牆面到禮盒都是。

▲發現造型好特別的餐桌，你們知道是什麼用意嗎？

第四信用合作社｜特色伴手禮

台中的伴手禮名單裡「日出」絕對榜上有名！從經典的土鳳梨酥到超人氣乳酪蛋糕、巧克力，我自己就很愛這幾款。他們的包裝真的美到像藝術品，紙盒質感好，插畫風格也有特色。每次買來送朋友，都覺得超有面子。

▲這個商品架的後方暗藏玄機，下次來可以注意看一下，那面牆是用22萬個1元硬幣打造的硬幣牆，走進來都在吸財氣的感覺，會發啦（笑）！

每年的聖誕節都很期待聖誕佈置！今年直接做了巨型拐杖糖掛在戶外牆上，有夠吸睛，「第四信用合作社」現在已經充滿濃濃的聖誕氣息。你們快安排時間去拍照，順便喝咖啡、吃早午餐吧。

第四信用合作社

▋營業時間：10:00-21:00

▋地址：台中市中區中山路72號 (google map)

▋電話：0422271966

▋相關平台：FB / IG

文章來源：豬飛小姐的彩色生活