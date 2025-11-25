台中老屋翻新設計推薦，預售屋新成屋裝修

【商家指南推廣專題】

許多重視生活品質的屋主，會重新規劃室內裝潢、格局或採光，營造更有溫度與活力的居家氛圍，而找到能用心傾聽需求、兼顧美感與實用性的室內設計團隊，成為老屋翻新不可或缺的關鍵。位於台中的「住心室內裝修設計有限公司」，以專業裝修技術與細膩設計巧思，協助居家空間煥然一新，亦能提供新成屋裝修、預售屋客變服務，深受無數業主好評，成為知名台中老屋翻新設計推薦品牌。

2022年成立的住心室內裝修設計，源自創辦人對木作的熱情，早年他以木工起家，協作各式木作與系統櫃工程，為了更精進自身專業，他決定投入室內設計領域，並進入設計裝修公司學習，累積大量的設計規劃與工程施作經驗，歷經多年磨練後便自立門戶，擁有施工與設計雙重背景以及專業證照的他，能以更實際的角度給予業主老屋翻修、新成屋裝修或預售屋客變的建議，打造符合需求的設計作品，這也是品牌獲得台中老屋翻新設計推薦口碑的原因。

住心室內裝修設計專門提供室內設計、室內裝修、舊屋翻新、新成屋裝修以及預售屋客變服務，團隊擅長傾聽業主心聲，從居住習慣、家庭人數與各式需求中，挖掘設計靈感，洽談過程會以簡單易懂的方式，詳細解釋設計與工程細節，讓客戶掌握裝修事項與進度；同時，擁有多張相關證照的他們，精通木作與系統櫃工程，能協助規劃格局、動線與軟裝，妥善安裝兼具美觀與機能的系統櫥櫃，最大化空間使用效能。

對於有商辦空間規劃的業主，台中老屋翻新設計推薦品牌住心室內裝修設計也承接商空規劃，依據品牌的定位、精神與理念，量身打造符合空間的裝潢、顏色與格局，有助提升企業的工作氛圍、傳達品牌價值，更凝聚員工的向心力。

若您計畫重新翻修愛家，打造專屬質感居家空間，或是正在尋找擅長新成屋裝修、預售屋客變的設計團隊，那麼住心室內裝修設計就是值得您信任的好夥伴，他們以多年木工裝修與室內設計專業，為房屋注入新生命，並透過親民、公道的價格，幫助所有屋主擁有理想中的居家風景，現在就點選以下連結，了解更多台中老屋翻新設計推薦公司資訊。

品牌：住心室內裝修設計有限公司

電話：04-2436-6055

地址：臺中市西區台灣大道二段573號9樓G室

時間：週一至週六 09:30-19:30，週日公休

官網：https://rink.cc/ggovd

FB：https://rink.cc/n90oi

LINE：https://rink.cc/xqa4b

