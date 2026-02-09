台中老翁因陳情未果到北捷縱火 何欣純：市府不敢為市民權益奮戰 11

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中曾姓老翁8日到台北捷運大安森林公園站、善導寺站的男廁縱火，警方查出，他是台中市神岡大夫第重劃自救會成員，因四處陳情未果，想藉此引發外界關注。對此，台中市長參選人、立委何欣純今（9）日表示，縱火行為不能允許，但爬梳縱火者為何用如此激烈手法，台中市政府責無旁貸，若不是市府團隊螺絲鬆了，就是因為市長不願意扛責任，連帶團隊也不敢為市民權益奮戰。市府則回應，該自辦重劃區已自2018年5月暫緩施工，現由法院審理中。

何欣純表示，縱火行為無論如何不能允許，尤其在人潮多的地方，但要爬梳縱火者背後意義，台中市政府責無旁貸，該名老翁接受陳情時，市府有沒有適當回應市民，為地主尋求協助；若無，是否代表市府團隊螺絲是否鬆了，或是市府團隊看到現在的市長不喜歡扛責任，所以團隊也跟著這種團隊文化，不敢扛責任決定。她說，自己未來到市府主政，市府團隊一定站在第一線，為市民權益和福祉，市政公正和建設的公共利益，她承諾自己說得到，做得到。

台中市府今天回應，神岡區大夫第自辦市地重劃區因實施期間屢次發生爭議，部分地主向法院提起「確認自辦市地重劃區重劃會不成立」訴訟案，法院審理中，該自辦重劃區已自民國107年5月暫緩施工。

市府指出，自辦重劃依司法見解具高度私法自治，地主與重劃會發生爭議係屬私權爭議，應循民事訴訟解決，市府尊重司法判決，立場絕不偏頗，以依法保障地主權益。

