台中老翁欲匯19萬投資靈骨塔 警阻詐助保住老本

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市86歲老翁日前到郵局要匯款19萬元付出國旅遊團費，郵局行員詢問後起疑通報警方，警方今天表示，老翁最後鬆口是要投資靈骨塔，經說明是詐騙手法後，才保住老本。

台中市警察局第二分局說明，近期發現詐騙集團為了矇騙金融機構的防詐機制，竟教導受害者以「出國旅遊團費」作為提款或匯款理由，以避開行員詢問，然而背後真正目的，卻是引導被害人投入靈骨塔、俗稱「活人棺」的生基位投資，企圖詐騙高額費用。

警方表示，86歲陳姓老翁於21日下午1時許，前往中市北區五權路郵局向行員表示欲提領新台幣10萬元，稱是作為越南旅遊的團費，因金額不小，行員請老翁提供越南旅遊團的相關資料。

由於老翁無法提供，支吾其詞，正巧一旁員警正在執行「全民+1，政府相挺」普發現金協助各地發放領取作業安全維護期前整備工作，行員於是請員警協助了解並關心老翁。

警方上前了解，老翁原先堅稱自己不會被騙，藉由員警耐心詢問及關心後，才鬆口表示是要投資靈骨塔，藉由轉手賣出來獲利，但因為作業程序，需要先給予1筆19萬元的手續費，才可進行後續買賣，所以先提領10萬元，再湊足19萬元匯出。

員警聽完後向老翁宣導這是常見的詐騙手法，並當場查詢網路上案例，才讓老翁放棄提款，相信對方所謂的投資，不過是一場騙局，成功保住了老翁19萬元的養老金。（編輯：李淑華）1141123